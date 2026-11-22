Barcelona, bugün LaLiga'nın 13. haftasında Villarreal ile karşılaştığı maçın ilk 7 dakikasında iki gol yiyerek tarihi bir olumsuz rekora imza attı. Katalan ekibi, Spotify Camp Nou'da şok edici bir başlangıç yaptı.

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Villarreal, 5. dakikada Tajon Buchanan'ın golüyle öne geçti, 7. dakikada ise Tani Oluwaseyi skoru 2-0'a getirdi.

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İstatistik alanında uzmanlaşmış İspanyol hesap "MisterChip"e göre Barcelona, bir LaLiga maçında ilk 7 dakika sonunda iki farklı geriye en son 21 Aralık 1980'de düşmüştü. O maçta Athletic Bilbao karşısında 4. ve 7. dakikalarda iki gol yiyen Katalan ekibinin fileleri, Espanyol'un şu anki teknik direktörü Eder Sarabia'nın babası Manu Sarabia tarafından havalandırılmıştı.

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Sarabia'nın hat-trick'ini tamamladığı o karşılaşma, Barcelona'nın 4-1'lik yenilgisiyle sona ermişti.

Ancak Villarreal karşısında yaşananlar, Katalan ekibinin kendi sahasında bir ilk oldu. Barcelona, LaLiga tarihinde kendi evinde daha önce hiç bu kadar hızlı iki gol yememişti.

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Ayrıca Oluwaseyi'nin henüz 6 dakika 10 saniyede skoru 2-0'a getiren golü, LaLiga tarihinde Barcelona'nın kendi sahasında yediği en hızlı ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki en hızlı örneklerde Barcelona, 1932'de Valencia karşısında 8. dakikada iki farklı geriye düşmüş, ardından geri dönerek 3-2 kazanmıştı. 2025'te ise Real Madrid karşısında ikinci golü 14. dakikada yemiş, sonrasında skoru çevirerek 4-3 galip gelmişti.

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Buchanan'ın golü Kanadalı oyuncu için de ayrı bir anlam taşıdı. Buchanan, LaLiga'da deplasmanda çıktığı 29 maçta yalnızca iki gol atabildi.

Bu iki golün ikisi de Barcelona'ya karşı geldi. İlki 2025'te Montjuic'te Villarreal'in 3-2 kazandığı maçta, ikincisi ise bugünkü karşılaşmada ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla.

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Villarreal, LaLiga'da Katalan ekibinin sahasına yaptığı son 4 ziyarette 11 gol attı.

LaLiga tarihinde Barcelona'nın sahasına üst üste 4 ziyarette 11 veya daha fazla gol atmayı başaran yalnızca 5 takım bulunuyor.

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Listenin zirvesinde 1942-1946 döneminde attığı 14 golle Athletic Bilbao yer alıyor. Onu 1960-1964 yılları arasında 13 gol atan Real Madrid izliyor.

Atlético Madrid 1994-1996 yılları arasında 12 gol attı. Hercules de 1941-1956 döneminde aynı sayıya ulaştı.

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Villarreal ise 2024-2026 yılları arasında Barcelona'nın sahasına yaptığı son dört ziyarette 11 gole ulaşarak Deportivo La Coruna'nın 2001-2003 yılları arasında elde ettiği rakamı yakaladı.

Barcelona, Villarreal maçına 33 puanla LaLiga'nın lideri olarak çıktı. Katalan ekibi, dün Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu son dakikalarda 2-1 yenen ikinci sıradaki Real Madrid'in yalnızca averajla önündeydi.

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Bir gol geriye düşen Real Madrid, Jude Bellingham ile Carlos Espí'nin golleriyle galibiyeti koparmıştı.