Ekonomik açıdan içinde bulunduğu zor durumdan bir an önce sıyrılmak isteyen Barcelona bu yönde yeni bir adım attı.

Son üç sezondur uzak olduğu şampiyonluğa önümüzdeki sezon ulaşmayı hedefleyen Barcelona, transfer bütçesi oluşturabilmek için mali açıdan radikal bir karara imza attı. Katalan devi La Liga'daki televizyon haklarının yüzde 10'unu küresel yatırım şirketi Sixth Street Partners'e satarken, bu hamleyle kasasına 267 milyon euro koydu ve transferde elini güçlendirdi.

Camp Nou'daki kulüp üyeleri 16 Haziran'da yayın haklarının satışı için oy kullanırken, kulübün lisanslama ve mağazacılık kolunun yüzde 49.9'unun da ayrılması oylandı. Her iki satıştan toplam 600 bin milyon euro gelir elde etmeyi planlayan Barcelona yönetimi yapacağı bu hamlelerle yaz transfer döneminde önemli transferler yaparak, kadroyu güçlendirmek istiyor.

Ne söylendi?

Başkan Joan Laporta yapılan bu satışla kulübün mali açıdan daha istikrarlı bir hale geleceğini belirtti:

"Sixth Street kendini kanıtlamış bir futbol destekçisi. Küresel spor ve medya genelinde deneyimli bir yatırımcıyla çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Operasyonlarımızı bağımsız bir şekilde yönetirken, önemli bir bilgi ve kaynak sunacaklarına eminim"

Sponsor arayışı sürüyor

Barcelona'ya kulüp başkanı olarak ikinci dönemini geçiren Laporta, eski başkan Josep Maria Bartomeu'dan kalan 1 milyar euro'luk borcu eritmenin hesaplarını yapıyordu. Yaşanan finansal kriz nedeniyle kulüp tarihinin en büyük efsanesi olan Lionel Messi'ye veda etmek zorunda kalan Barcelona, Arjantinli oyuncunun kalması için yeterli maaş bütçesine sahip değildi.

Ocak ayından bu yana Ferran Torres ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi takviyeler yapan Barcelona buna rağmen finansal durumunu iyileştirmek için birçok farklı adım atmak zorunda. Saha içi kadar saha dışında da mücadele veren Barcelona geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü müzik uygulaması Spotify ile oldukça büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı.

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