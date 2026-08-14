FC Barcelona, Ferran Torres’i Paris Saint-Germain’e satmaya çok yakın. The Athletic’in haberine göre İspanyol devi, anlaşmadaki akıllı bir yapı sayesinde oyuncunun eski kulübü Manchester City’ye tam 18 milyon euro ödemekten kaçınıyor.

Ferran, 2026 Dünya Kupası finalinin uzatmalarında İspanya’yı Arjantin karşısında öne geçiren golü atarak bu yaz ulusal kahraman olmuştu (1-0). Buna rağmen Barcelona, geçen sezon 49 maçta attığı 21 golle lig şampiyonluğunun kazanılmasında önemli pay sahibi olmasına karşın, gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Barcelona ile PSG, bonuslar hariç yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte Ferran, eski milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden buluşacak.

Barcelona, bu transferle Manchester City’ye yüklü bir meblağ gitmesini kurnaz bir şekilde engelliyor. Sebebi şu: Barça, Ferran’ı Ocak 2022’de Manchester City’den 55 milyon euro artı 10 milyon euro değişken bedelle transfer ettiğinde, anlaşmaya özel şartlar eklenmişti:

Ferran’ın sözleşmesinin uzatılması halinde Barcelona, Manchester City’ye 8 milyon euro daha ödemek zorunda kalacaktı. Sözleşme uzatılmadığı için bu yükümlülük ortadan kalkıyor.

Ayrıca Manchester City, forvetin 55 milyon euro veya daha yüksek bir bedelle satılması halinde 10 milyon euroluk bir sonraki satış payına hak kazanacaktı. Fiyat bilinçli şekilde bu sınırın hemen altında, 50 milyon euroda tutulduğu için tutarın tamamı Katalan kulübünün kasasında kalıyor.

Ferran, Barcelona formasıyla toplam 207 maça çıktı; 63 gol attı ve 23 asist yaptı.