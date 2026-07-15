Barcelona, Kubarsi’nin ideal orta saha oyuncusu yüzünden “yanmış kağıt” sınavıyla karşı karşıya

Görünüşe göre Barcelona, San Mamés’te yeniden bir çıkmaza girebilir. 2024 ve 2025 yazlarında Nico Williams transferinin üst üste başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Athletic Bilbao’dan yeni bir isim Katalan kulübünün koridorlarında güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Gazeteci Victor Navarro, İspanyol “Cadena Cope” radyosunda yaptığı açıklamada, milli takımın stoperi Aymeric Laporte’nin son saatlerde savunma hattını güçlendirmek için bir fırsat olarak Barcelona’ya önerildiğini ortaya koydu.

27 Mayıs'ta 32 yaşına girecek olan Laporte, Pau Cubarsi'nin ideal partneri olarak görülüyor; bu ikili, İspanya milli takımının savunma hattını Dünya Kupası finaline taşımıştı. Sol ayakla oynayan bu stoper, İñigo Martínez'in ayrılmasından bu yana sol ayaklı bir stoper eksikliği çeken Barcelona'nın sorununa ideal bir çözüm sunuyor.

Bu fikir teknik açıdan cazip olsa da, müzakere aşamasında süreç oldukça karmaşık görünüyor; zira Bask asıllı stoper, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünden 10 milyon euro karşılığında Athletic Bilbao’ya döneli henüz on ay oldu.

Laporte, 2028 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip ve yüksek bir maaş alıyor. Ayrıca, Ernesto Valverde’nin yerine geçecek olan Alman teknik direktör Edin Terzić’in liderliğindeki kulübün yeni projesinde temel bir dayanak noktası olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, Nico Williams transfer görüşmelerinin iki kez üst üste sonuçsuz kalmasının ardından Barcelona ve Athletic Bilbao yönetimleri arasındaki ilişkilerin son derece gerginleştiği bir ortamda yaşanıyor; bu durum, Bask kulübünün yönetiminin Blaugrana’ya herhangi bir taviz veya kolaylık sağlamaya hazır olmadığını gösteriyor.

Bu ilgi yeni değil; Laporte’un adı birçok kez Barcelona ile anılmıştı. 2017-2018 sezonunun kışında Athletic, Laporte konusunda Barcelona ile görüşmeyi reddetmiş ve bu durum oyuncunun Manchester City’ye transfer olmasına neden olmuştu. Ayrıca savunma oyuncusu, 2023 yazında Suudi Arabistan’a transfer olmadan önceki sezonlarda da Blaugrana forması giyme olasılığını değerlendirmişti, ancak mali ve idari koşullar bu transferin gerçekleşmesini engellemişti.

Laporte gibi özelliklere sahip bir sol bek oyuncusuna olan teknik ihtiyaç ile işbirliği yapmak istemeyen bir rakiple müzakere etmenin getirdiği zorluklar arasında şu soru akla geliyor: Barcelona, Nico Williams senaryosunu tekrarlayıp San Mamés’ten imkansız gibi görünen bir transferde yine elini kolunu bağlayacak mı?