Barcelona, Koeman'ın yerine takımın eski yıldızını getiriyor: O, bu zorluğun üstesinden gelir

Katalan devinde Ronald Koeman'ın koltuğu sallanırken yerine geçecek teknik direktör adayları da kapıya dizildi.

Barcelona, Ronald Koeman'ın görevden ayrılması halinde yerine kulübü tanıyan birilerini geçirmek istiyor.

Geçen sezon La Liga'da şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Barça yeni sezona Lionel Messi olmadan girdi.

Ligde topladıkları 8 puanla 7. sırada yer alan Katalan ekibi son olarak evinde Granada ile 1-1 berabere kaldı.

Granada maçının ardından yapılan açıklamalar Barcelona'da ateşi körükledi ve Ronald Koeman'ın koltuğu sallanmaya başladı.

Ronald Koeman'ın yerine kim gelecek?

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Koeman'ın yerine kulübü tanıyan birilerini getirmek isteyen Barcelona'da ana hedef Xavi Hernandez.

Ancak şu anda Al-Sadd'ı çalıştıran eski Barçalı, bu teklifi şu an kabul etmek istemeyebilir.

Başka bir aday ise Thierry Henry. Daha önce Valverde'nin alternatifi olarak kulübün gündemine gelen Thierry Henry, olası Koeman ayrılığına karşı yine Katalan devinin gündeminde.

Iniesta: Xavi teknik direktörlük için hazır

Barcelona efsanesi Andres Iniesta ise eski takım arkadaşı hakkında geçtiğimiz günlerde Sport.es'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence Xavi, Barcelona için hazır. Daha doğrusu bana Xavi'nin yedek kulübesinde takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim.

O, bu zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Kendisini geliştirdi ve harika bir özgüveni var."

Büyük resim

Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine adı geçen diğer adaylar ise, Roberto Martinez, Löw, Antonio Conte, Phillip Cocu ve Andrea Pirlo.

Roberto Martinez geçtiğimiz günlerde Eurosport'a yaptığı açıklamalarda Barça ile bir temasının olmadığını söyledi: "Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar bir söylenti."

Şüphesiz ki Xavi Hernandez, Barcelona'nın başında istenen en büyük aday ancak eski kulübünün onu ikna etmesi gerekecek.

Daha fazlası