Barcelona, bu yaz Ferran Torres'in ayrılma ihtimaline karşılık, Hoffenheim forveti Vesnik Asllani'yi alternatif seçenekleri arasında tutmayı sürdürüyor.

Barcelona, sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Torres'in sözleşmesini yenilemeyi hedeflerken, oyuncuya Paris Saint-Germain'in de artan bir ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Torres, geçen sezon az forma şansı bulması ve kulübün Julian Alvarez'i kadrosuna katma isteği nedeniyle Barcelona içinde yeterince değer görmediğini hissediyor.

"Sport" gazetesi, Asllani'nin Leipzig ile yaptığı görüşmelerde ileri aşamalara ulaşmasına rağmen Katalan formasını giymek istediğini aktardı.

23 yaşındaki oyuncu, Leipzig ile anlaşmaya yaklaşmış olmasına rağmen, tercih ettiği adres olarak gördüğü Barcelona'dan resmi bir teklif alma umuduyla ek bir süre talep etti.

Barcelona'nın sportif yönetimi, Asllani'yi hücumu rotasyona sokmak için ideal bir alternatif veya gelecek vadeden bir yatırım olarak görüyor; özellikle 29 milyon euroluk serbest kalma bedelinin, Katalan kulübünün ekonomik durumuna uygun olması bu değerlendirmeyi güçlendiriyor.

Transferin tamamlanması doğrudan ayrılık dosyasına bağlı; zira Julian Alvarez, hücum hattı için birinci hedef olmayı sürdürürken, Asllani, Ferran Torres'in ayrılması durumunda ideal alternatifi temsil ediyor. Bununla birlikte Barcelona, mevcut forvet piyasasında bonservis bedelinin nadir bir yatırım fırsatı olması nedeniyle, Torres kalsa bile Asllani'yi kadrosuna katmayı gözardı etmiyor.

İki ayağıyla da gol atabilen Asllani, hava toplarında da büyük tehlike yaratabiliyor ve geçen sezonu Bundesliga'da 10 gol ve 7 asistle tamamladı.

Serbest kalma bedeli (29 milyon euro), Barcelona için bir engel oluşturmuyor; bu tutar, önce oyuncu satışına ihtiyaç duyulmadan, bir yandan da miktarı düşürmek için pazarlık girişimleriyle birlikte karşılanabilir.