Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın savunmasının merkezinde Pau Cubarsi'nin ideal ortağı olan Aymeric Laporte, turnuvanın son aşamasında hizmetlerini Barcelona'ya sundu.

Athletic Bilbao'nun savunmacısı, kalitesi ve "La Roja" ile Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslar sayesinde, uzun bir kariyerin devamı olarak büyük bir takdir görüyor; ancak buna rağmen Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre 2026-2027 sezonunda Barcelona sportif yönetiminin planları arasında yer almıyor.

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Teknik direktör Hansi Flick ise, oyuncuların ayrılmaması halinde yeterli sayıda seçeneğe sahip olduğu için savunmayı takviye etmeye acil bir ihtiyaç duymuyor.

Alman teknik adam ayrıca sol bek mevkisinde bir seçenek olarak Gerard Martin'e tam olarak güveniyor. Takımda ayrıca Eric Garcia, Andreas Christensen, ayrılmaması halinde Ronald Araujo, bunun yanı sıra Jules Kounde ve genç savunmacı Alvaro Cortes de bulunuyor.

Barça sorunlardan çekiniyor

Bunun yanı sıra, Barcelona'ya ulaşan bilgiler Laporte'nin sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli bulunmadığına işaret ediyor; bu da oyuncunun Bask kulübüne 2028 yılına kadar bağlı olması nedeniyle, onunla anlaşmanın Athletic Bilbao ile doğrudan müzakerelere girmeyi gerektireceği anlamına geliyor.

Barcelona, 2024 ve 2025 yazlarında Nico Williams dosyasında yaşanan krizlerin ardından daha fazla soruna girmek istemiyor; bu da Laporte ile anlaşmaya yönelik herhangi bir girişimin önünde ek bir engel oluşturuyor.

Fransız-Bask kökenli savunmacı, Luis Enrique'nin takımı çalıştırdığı dönemde de aslında Barcelona'nın gündemindeydi; ancak Athletic, Katalan kulübüyle müzakereye girmek istemiyor ve oyuncunun sözleşmesindeki 65 milyon euroya ulaşan serbest kalma bedeline işaret etmekle yetiniyordu. Sonunda Manchester City, Ocak 2018'de onunla anlaşmak için bu bedeli ödedi.

İngiltere'deki döneminde Laporte, birden fazla kez Barcelona'ya yaklaşmaya da çalıştı; ancak Blaugrana'nın yaşadığı mali kısıtlamalar transferin gerçekleşmesine engel oldu ve Laporte, 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da soluğu aldı.

Eylül 2025'te ise savunmacı, kariyerini San Mames stadında sürdürmek üzere Athletic'e geri döndü.