İspanya La Liga'nın ilk 7 haftası, yoğun bir futbol heyecanı ve rekabet haritasına yeni bir gerçeklik dayatan dikkat çekici teknik değişikliklerin ortasında geride kaldı.

Barcelona; ezici bir hücum sertliği ve hiçbir tökezleme yaşamadan gerçekleştirdiği çıkış sayesinde zirvede mutlak bir hâkimiyet kurarken, özellikle deplasmanda sergilenen istikrarsız performanslar ve keskin puan kayıpları serisinin ardından Real Madrid'in koridorlarına büyük bir endişe çöktü.

Puan tablosunun diğer tarafında ise sezon başlangıcı sertlikten uzak kalmadı; puanların birbirine yakın oluşu ve karşılaşmaların zorluğuyla birlikte küme düşme hattından kaçmak için karmaşık bir mücadelenin içinde bulan dip sıralardaki kulüpler arasında hayatta kalma savaşı erkenden alevlendi.

Barcelona'nın parlaması ve tam puan

Barcelona ilk yedi haftada tarihi bir çıkış gerçekleştirdi; takım, 7 galibiyetle 21 puan toplayarak tam puanı elde etmeyi başardı ve etkileyici bir hücum gücü sergiledi.

Blaugrana her maçta üç puanı almakla yetinmedi, aynı zamanda geniş çaplı yayılmalarla 31 gole ulaşan yüksek bir gol ortalaması kaydetti; bunların en büyüğü Racing Santander karşısında alınan (7-2)'lik ezici galibiyetti.

Bu parlamanın arkasında, takımın uyguladığı taktiksel istikrar ve sürekli yüksek baskı yatıyor; bu durum tüm rakipleri şaşkına çevirdi ve diğer takımların savunma hatlarını Barça'nın çeşitli hücum dalgasını durdurmaktan aciz bıraktı.

Real Madrid'in sendelemesi ve bariz açmaz

Buna karşılık Real Madrid, bu sezonun başlangıcıyla birlikte bariz bir sendeleme ve teknik istikrarsızlık dönemi yaşıyor.

Kendi sahasındaki bazı büyük galibiyetlere veya Elche karşısında deplasmanda alınan zorlu (3-2)'lik zaferde olduğu gibi az farklı sonuçlara rağmen, gerçek açmaz takımın "Santiago Bernabéu" dışındaki performansında somutlaştı; ki bu genellikle soru işaretleri yaratıyor.

Takım, oyun kurmada bariz bir yetersizlik gösterdi; yüksek organizasyona dayanan takımlar karşısında taktiksel çözümlerden ve savunma sağlamlığından yoksundu.

Merengueler, başkent derbisinde Atletico Madrid karşısında acı bir yenilgi aldı; ayrıca Real Betis karşısında tökezlemesi ve değerli puanlar kaybetmesi onu lider Barcelona'nın tam 6 puan gerisine düşürdü ve dördüncü sıraya yerleştirdi; bu da mevcut sistemin başarısı hakkında soruların kapısını araladı.

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Bir sükûnet döneminin ardından Mourinho'nun patlaması

Teknik direktör José Mourinho, bu sezonun başlangıcıyla birlikte Real Madrid'deki ikinci teknik dönemine başladığından beri sükûneti korumaya çalıştı ve medya baskısını oyuncularından uzak tutmaya gayret etti.

Ancak son gelişmeler ve Atletico karşısındaki Madrid derbisinde alınan sert sonuç, Portekizli teknik direktörün öfke yanardağını patlattı; böylece teknik direktörlük kariyeri boyunca ona eşlik eden "isyankâr Mourinho" kişiliği zihinlerde yeniden canlandı.

Derbinin ardından Mourinho, basın toplantısında hakem heyetinin ve video teknolojisi sorumlularının kararlarına saldırdı; görüntüler ve pozisyonlarla, derbinin gidişatını değiştirdiğini ve takımının haklarını gasp ettiğini düşündüğü etkili hataları ortaya koydu.

Takımının, maçın seyrini ve nihai sonucu doğrudan etkileyen bariz bir haksızlığa maruz kaldığını vurguladı; Negreira meselesi ve diğer çarpıcı dosyaları da içeren ateşli mesajlar gönderdi.

Hakem tartışmaları: La Liga'da alışılmış bir manzara

İlk yedi hafta, bu sezon gazetelerin manşetlerini süsleyen hakem tartışmalarından uzak kalmadı.

Tartışmaların çoğu, video yardımcı hakem teknolojisine dair kararlar etrafında yoğunlaştı.

Bu olayların sonuncusu, Atletico karşısındaki derbi maçında yaşandı; burada Real Madrid ilk yarıda Atletico Madrid'den oyuncuların kırmızı kart görmesini talep etti, ancak sonuç alamadı.

Ayrıca Real Madrid'in başka maçlarında ve aynı şekilde Barcelona'nın Sevilla karşılaşmasında, hatta tablonun ortasındaki takımların maçlarında da büyük tartışma yaratan hakem pozisyonları yaşandı.

Hayatta kalma savaşı erkenden alevleniyor

Puan tablosunun alt kısmında, teknik kaynak zayıflığından ve sürekli puan kaybından muzdarip birkaç kulüp arasında mücadele çizgileri erkenden belirmeye başladı.

Dip sıralardaki kulüpler, sonuçlarını iyileştirmede büyük zorluklar yaşıyor; tehlike bölgelerinden uzaklaşmak için galibiyet elde edemediler.

Tablonun en altında 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle yalnızca 3 puanı bulunan Malaga yer alıyor; onun önünde Valencia (4 puan), ardından Elche ve Levante (5 puan), sonra da Racing, Espanyol ve Celta Vigo (7 puan) sıralanıyor.





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Raphinha ve Yamal'ın parlaması, Vinicius ise perde arkasına çekiliyor

Barcelona'nın hücum hattı, hat-trick ve asistlerle en iyi gol atma dönemlerinden birini yaşayan Brezilyalı Raphinha'nın dikkat çekici performansıyla parlak bir dönem geçiriyor; yanında becerileri ve kilit paslarıyla fark yaratmaya devam eden yetenek Lamine Yamal'la birlikte, ayrıca Karim Adeyemi, Anthony Gordon ve Gabriel Jesus gibi ileri uçtaki yeni gelenlerin ve rakiplerin büyük hazır bulunuşluğuyla.

Real Madrid'de ise hücum hattı benzeri görülmemiş bir dalgalanma hâli yaşıyor; Vinicius Junior verimlilik ortalamasında ve konumlanma bozukluğunda gözle görülür bir gerileme kaydederken, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın performansları öne çıkan bireysel maçlarla etkinin tamamen kaybolduğu maçlar arasında gidip geliyor; Brahim Diaz, Arda Güler ve Diomande gibi yeni gelenlerin parlama yolunu bulmaya yönelik yetersiz girişimlerinin ortasında.

La Liga'da gol kralı yarışı

İlk yedi hafta, bu sezon İspanya La Liga'nın gol krallığı listesinin zirvesi için rekabeti alevlendirdi.

Brezilyalı Raphinha, 12 gollük hanesiyle sıralamanın zirvesine yerleşerek hücum sahnesine damga vuruyor; onun ardından Rayo Vallecano oyuncusu Sergio Camello, Kylian Mbappé ve Yamal her biri 7 golle geliyor.