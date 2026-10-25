Real Madrid, Kylian Mbappé’nin bitiriciliğini konuşturduğu iki golüyle Spotify Camp Nou’da Barcelona’yı 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Fransız forvetin galibiyeti getiren golleri, taktik mücadelenin öne çıktığı maçta Raphinha’nın beraberlik golünü gölgede bıraktı.

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Real Madrid, büyük önem taşıyan Clásico'da Barcelona'yı taktik disiplin ve geçiş hücumlarındaki etkili oyunuyla mağlup etti. José Mourinho'nun 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan ekibi, topa sahip olma oranında %62'ye ulaşan ev sahibine bu alanda üstünlüğü bıraktı ancak maç boyunca daha tehlikeli taraftı. Real Madrid'in 1,95'lik gol beklentisine (xG) karşılık Barcelona 1,19'da kaldı. Bu fark, Madrid'in doğrudan ve hızlı hücumlarla daha kaliteli fırsatlar yarattığını gösterdi.

Maça Mbappé'nin bitiriciliği damga vurdu. Fransız forvet 41. dakikada gol perdesini açarak takımını devre arasına önde götürdü. Raphinha, 61. dakikada Barcelona adına eşitliği sağlasa da Real Madrid savunması baskıya direndi. Mbappé'nin 87. dakikadaki golü üç puanı getirdi. Fransız oyuncu, İspanyol futbolunun en önemli maçında kulüp adına 100. golüne ulaşarak tarihi bir gece yaşadı.

Kaleci ve savunma

Andriy Lunin - 7/10

Hasta olan Thibaut Courtois'nın yerine kaleye geçen Lunin, güven veren bir performans sergiledi. Kaleyi bulan 6 şutun 5'ini kurtardı; karşı karşıya kaldığı gol beklentisi 1,19'du. Raphinha'nın 55. dakikadaki şutunda golü önleyemese de pozisyon alışı genel olarak çok iyiydi. Özellikle ikinci yarıda bir kornerin ardından Gerard Martín'e gol izni vermedi.

Federico Valverde - 6/10

Esnek bir savunma düzeninde sağ bekte görev yapan Valverde, ağırlıklı olarak Anthony Gordon'ın yarattığı tehdidi sınırlamaya odaklandı. Oyundan alınmadan önce 62 dakika boyunca görevini titizlikle yerine getirdi ve Madrid'in, Barcelona'nın kanatlardaki sayısal üstünlüğü karşısında savunma düzenini korumasına yardımcı oldu.

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Dean Huijsen - 8/10

Genç savunmacı, Madrid savunmasının merkezinde istatistiklere de yansıyan etkili bir performans sergiledi. Kritik bloklar ve uzaklaştırmalar dâhil tam 19 savunma müdahalesi yaptı. Hiçbir top kapma girişiminden galip ayrılmasa da oyunu okuma becerisi ve hava toplarındaki üstünlüğü, Barcelona'yı düşük gol olasılığına sahip fırsatlarla sınırlamada hayati rol oynadı.

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Ibrahima Konaté - 7/10

Konaté, Barcelona'nın sürekli yer değiştiren hücum üçlüsüyle mücadele etmek için gereken fiziksel gücü ortaya koydu. Maç boyunca 50 ikili mücadele kazanan savunma hattının bir parçası olarak Madrid'in kontra atakları için sağlam bir zemin hazırladı.

Marc Cucurella - 6/10

Lamine Yamal'ı takip etmekle görevlendirilen Cucurella için zor ama disiplinli bir akşamdı. Zaman zaman Yamal'ın çalımları karşısında zorlansa da savunmadaki sıkı yerleşimini korudu ve Barcelona'nın açık oyundaki en yaratıcı oyuncularını büyük ölçüde etkisizleştiren savunma performansına katkı sağladı.

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Orta saha

Aurélien Tchouaméni - 8/10

Madrid'in taktik düzenindeki kilit isimdi. Tchouaméni, denediği 46 pasın 44'ünü tamamlayarak topla son derece verimli oynadı (%96 isabet). Savunma dörtlüsünün önünü kapatması ve baskı altında topu yeniden dolaşıma sokması, önündeki hücum üçlüsünün ileri uçta kalmasını sağladı.

Bernardo Silva - 7/10

Silva, orta sahanın gerisiyle hücum hattı arasındaki bağlantıyı kurdu. Madrid'in topa az sahip olduğu maçta tekniğiyle güven verdi ve 80. dakikada yerini Camavinga'ya bırakmadan önce takımının Barcelona'nın önde baskısını aşmasına yardımcı oldu.

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Arda Güler - 7/10

Hücum üçlüsünün sağında oynayan Güler, Mbappé dışında Madrid'in en istikrarlı tehdit kaynağıydı. Üçü kaleyi bulan toplam 5 şut çekerek Joan García'yı birkaç kez kurtarış yapmaya zorladı. Yaratıcı oyun görüşünü gösterse de pozisyonları bitirmekte başarılı olamadı.

Jude Bellingham - 6/10

On numara rolünde oynayan Bellingham, kale önündeki aksiyonlarından çok çalışkanlığıyla öne çıktı. 78. dakikada yerden çektiği şut hedefin solundan dışarı gidince önemli bir fırsatı kaçırdı ancak taktiksel pozisyon alışı, Rodri'nin Barcelona üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı oldu.

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Yan Diomande - 6/10

Sol kanatta görevlendirilen Diomande, takımın savunma düzenini korumaya odaklandı. İlk yarının uzatma dakikalarında hızlı bir hücumda çektiği kayda değer bir şut engellendi. Maçın sonlarında yerini Carlos Espí'ye bıraktı.

Hücum

Kylian Mbappé - 10/10

Fransız oyuncudan kusursuz bir performans. Real Madrid'in iki golünü de atan Mbappé, maçın kaderini belirledi. 41. dakikadaki ilk golü, golcülük içgüdüsünü gösterdi; 87. dakikadaki galibiyet golü ise geçiş hücumunda ustalık eseriydi. Bu maçta kulüp adına 100 gole ulaşması, Madrid tarihindeki efsanevi yerini pekiştirdi.

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Yedekler ve teknik direktör

Denzel Dumfries - 6/10

Barcelona galibiyet golünü ararken sağ kanada dinamizm katmak üzere 62. dakikada Valverde'nin yerine oyuna girdi. Disiplinini korudu ve takımının skoru muhafaza etmesine yardımcı oldu.

Eduardo Camavinga - 6/10

Maçın son bölümünde orta sahaya enerji ve top kazanma becerisi katması için 80. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdi. Hemen etkisini göstererek üstün becerisiyle Mbappe'nin ikinci golünü hazırladı.

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Trent Alexander-Arnold - Değerlendirme yok

94. dakikada oyuna girdi; maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

Carlos Espí - Değerlendirme yok

94. dakikada zaman geçirmek ve skoru korumak amacıyla yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.





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José Mourinho - 9/10

Mourinho'nun taktikleri tam isabetti. Topa sahip olma üstünlüğünü rakibine bırakıp doğrudan geçiş hücumlarına odaklanarak Barcelona'nın önde kurduğu savunma hattından yararlandı. Huijsen'i ilk 11'de başlatma kararı, savunmacının yüksek müdahale sayısıyla karşılığını buldu. Oyuncu değişikliklerini doğru zamanda yapması da Madrid'in beraberlik golünden sonra kontrolü yeniden ele geçirmesine yardımcı oldu.