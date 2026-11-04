Unai Emery, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgisiz başlangıçlarına acımasızca son vermesinin ardından Aston Villa oyuncularını kendilerinden daha fazlasını beklemeleri gerektiği konusunda uyardı. Lamine Yamal'ın açılış golünü Raphinha'nın iki golü izledi ve Premier League ekibi Katalonya'da 3-0 mağlup oldu.

Reklam

Villa Katalonya'da cezalandırıldı

Aston Villa, Avrupa'daki kusursuz karnesiyle İspanya'ya geldi ancak fırsatları değerlendirmekte son derece etkili olan Barcelona karşısında kısa sürede dağıldı. Genç yıldız Yamal, henüz yedinci dakikada savunmadaki bir karışıklıktan yararlandı. Zion Suzuki'nin pası Pedri'nin yoğun baskısına yol açarken tereddüt eden Joao Gomes'in hatasını cezalandırdı.

Konuk ekip fırsatlar yaratsa da hücumun son bölümünde yeterince etkili olamadı. Raphinha, devre arasından sonra iki kez ağları havalandırarak 3-0'lık net galibiyeti perçinledi ve Villa'nın bu organizasyondaki üç maçlık galibiyet serisine son verdi.

Emery daha iyi bitiricilik istiyor

Emery, erken gelen hatadan dolayı Gomes'i hedef göstermedi ve savunmadan pasla çıkmanın takımı için vazgeçilmez bir taktik ilke olduğunu vurguladı.

Emery, “Joao Gomes maça topla pek özgüvenli başlamadı. Bu sadece yaptığı hatayla ilgili değil, o pozisyon bizim oyun tarzımızın bir parçasıydı. Bu yüzden onu suçlamıyorum” dedi. “Ama deneyime ihtiyacımız var. Onların nasıl baskı yaptığını en üst düzeyde görmek, onun için de iyi bir deneyim oldu.

Reklam Reklam

“Baskıları çok yoğun. Dört yılı aşkın süredir birlikte çalışıyoruz. Daha önce de bu hataları yaptık. Bu oyun tarzının başarılı olduğunu bildiğimiz için o hataların her zaman üstesinden gelip gelişeceğiz. Bu zorluklarla yüzleşip kendimizi geliştirmeliyiz.”

Related Topics

Basklı teknik direktör, gol önünde acilen gelişmeleri gerektiğini de belirtti. “Premier League'de Barcelona gibi, bu seviyedeki takımlara karşı mücadele ediyoruz. Ama bu kez başka bir ülkedeydik. Dolayısıyla ulaşmak ve mücadele etmek istediğimiz seviyeyi görmek için çok iyi bir sınavdı” diye açıkladı. “Bugün bu sınavda hedeflediğimiz seviyeye ulaşamadık ama oyunculara öğrenecek çok şey ve pek çok deneyim kazandırdı. Bana da umarım önümüzdeki aylarda bu seviyede mücadele edebilmek için analiz edeceğim bilgiler verdi.

“Genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde dokuz puanla harika bir mücadele veriyoruz. Bugünkü maç da bu seviyeye gelmek için hâlâ yapmamız gerekenler olduğunu gösterdi. Maçın bazı bölümlerinde o seviyeye ulaşsak ve gol atmaya yaklaşsak da yakaladığımız fırsatları değerlendirme konusunda kendimizden daha fazlasını istemeliydik. 3-0, sahada yaşadığımız zorlukların ötesinde bir skor ama bu yenilgiyi kabul ediyoruz ve çok şey öğrendik.”

Reklam

McGinn için zorlu bir ders

Camp Nou çimlerine çıkmak, daha önce stadyumu yalnızca bir tur kapsamında ziyaret etmiş olan kaptan John McGinn'in çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Ancak Avrupa'nın acımasız devlerinden biriyle karşılaşmanın gerçekliği, sert bir derse dönüştü.

McGinn, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, “Barcelona doğru anlarda doğru kararları verdi ve gerçekten güzel goller attı” dedi. “Teknik direktör, maçın kritik anlarında fırsatları değerlendirmekten söz etti. Buraya geldiğinizde başa baş pozisyonlar bazen lehinize sonuçlanmıyor. Ayrıca ileride oyuncu bırakıyorlar; topu kaybederseniz hızla atağa çıkabiliyorlar.

Reklam

“Bu seviyedeki takımlara karşı rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Bayern Münih'e ya da PSG'ye karşı bunu gösterdik. Bu gece bizim için çok önemli bir dersti ve gelecekte bize büyük fayda sağlayacağına eminim.”

Old Trafford'da zorlu sınav

Villa, Manchester United ile oynayacağı lig maçına dönerken bu yenilgiyi hızla geride bırakmak zorunda. Emery'nin ekibini Old Trafford'da zorlu bir deplasman bekliyor. Karşısında, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı geriden gelerek aldığı dramatik galibiyetle moral bulan Manchester United olacak.