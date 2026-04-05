Barcelona, "kargaşanın kaynağı" için Manchester City ile rekabet ediyor

Manchester City ve Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde bir Juventus oyuncusunu kadrolarına katmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi.

Barcelona, Alman teknik direktör Hans Flick'in vizyonu doğrultusunda gelecek sezon sol bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Juventus'un sol bek oyuncusu Andrea Campazzo, çok yönlü yetenekleri ve rakipleri alt üst etme kabiliyeti nedeniyle Barcelona'nın spor yönetiminin beğenisini kazanıyor, ancak onunla sözleşme imzalanması İtalyan kulübünün mali ihtiyaçlarına bağlı olacak.

Barcelona, gelecek sezon için takviye arayışında transfer piyasasındaki faaliyetlerini sürdürüyor ve İtalya'da sürekli olarak tek bir isim gündemde: Andrea Campiaso.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Juventus'un bek oyuncusu, Manchester City gibi diğer büyük Avrupa kulüplerinin yanı sıra Barcelona'nın kısa listesinde yer alıyor.

Campezo, savunma sertliğiyle tanınmıyor, aksine İtalya'da savunma pozisyonlarında zorlandığı görülüyor, ancak top kontrolündeki becerileriyle takdir ediliyor.

Getty Images

Bu bağlamda, analizler onun top kazanma ve top sürme açısından Avrupa'nın en iyi bekleri arasında yer aldığını gösteriyor.

Buna ek olarak, esnekliği büyük kulüpleri cezbeden en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor; aynı hücumda her iki kanatta da oynayabilmesinin yanı sıra, orta saha veya oyun kurucu olarak ileri pozisyonlarda da görev alabiliyor.

İtalya'da, hareketliliği ve taktiksel zekası sayesinde bire bir pres sistemlerinde rakibi alt üst edebilen bir oyuncu olarak "kaos yaratıcı" olarak tanımlanıyor.

İtalyan kulübü, onun ayrılmasını bir öncelik olarak görmüyor, çünkü Luciano Spalletti yönetiminde önemli bir oyuncu; 21 maçta forma giydi ve en çok forma giyen oyuncu oldu, ancak cazip bir teklif gelirse onu satmayı da göz ardı etmiyorlar.

Rakamlar zaten ortada: 50 milyon avronun üzerindeki herhangi bir teklifin reddedilmesi zor olacaktır.

Juventus'un gelir elde etmesi gerekiyor ve oyuncuların satışı planlarının temelini oluşturacak, bu da Campiaso'yu en önemli varlıklarından biri haline getiriyor.

(Ayrıca okuyun)... Video: Atlético Madrid maçından sonra Yamal'ın öfkesinin ve Flick'in onu görmezden gelmesinin sırrı