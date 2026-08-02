Barcelona kulübünün koridorlarında, İspanyol forvet Ferran Torres'in geleceğiyle ilgili tam bir sükunet hakim. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğine dair üst üste çıkan raporlara rağmen, Katalan kulübünün sportif yönetimi, son yılına giren oyuncunun sözleşmesini yenileme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Ancak müzakereler yaz transfer döneminin kapanmasına kadar erteleniyor.

Katalan gazetesi "Sport", Barcelona'nın tutumunda herhangi bir değişiklik yaşanmadığını doğruladı. Kulüp, oyuncunun sözleşmesini yenileme niyetinde ısrarcı; ancak müzakereler, İspanyol milli oyuncunun yaz tatilinden dönüp Alman teknik direktör Hansi Flick'in antrenmanlarına katılmasının ardından, önümüzdeki eylül ayından önce başlamayacak.

Son haftalarda Paris Saint-Germain ile oyuncu arasında olduğu iddia edilen prensip anlaşmasına dair kopan medya gürültüsüne rağmen, Katalan kulübünün içindeki kaynaklar, Camp Nou ofislerinin Parisli kulüpten herhangi bir resmi temas almadığını doğruladı. Ayrıca forvet ya da menajeri, şu ana kadar takımdan ayrılmaya dair herhangi bir istek göstermedi.

Barcelona, daha önce sözleşmelerinin son yılına giren Hollandalı Frenkie de Jong ve İspanyol Eric Garcia gibi başka oyuncularla izlediği yaklaşımın aynısını benimsiyor. Bu oyuncuların sözleşme yenileme işlemleri hızlandırılmamış, nihai imzalar sırasıyla ekim ve aralık aylarında atılmıştı. Bu da sportif yönetimin bu tür dosyalarda acele etmeye gerek olmadığı yönündeki inancını yansıtıyor.

Barcelona, Ferran Torres'in takımın sportif projesinde kilit bir unsur olduğuna inanıyor ve kulüpte benimsenen maaş politikasıyla uyumlu, oyuncunun performansına dair teknik değerlendirmeyle örtüşen bir yenileme teklifi sunmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun mevcut maaşının takım için taşıdığı önemle orantılı olduğunu ve olası herhangi bir artışın kulübün mali imkanları dahilinde kalması gerektiğini düşünüyor.

Karar artık oyuncunun kendi elinde. Barcelona, oyuncunun tatilden dönüşünde onunla doğrudan konuşarak gerçek niyetlerini öğrenmeyi umuyor; özellikle de Paris Saint-Germain'in ilgisine dair dolaşan tüm bilgilerin yalnızca medya raporlarından kaynaklandığı, iki kulüp arasında herhangi bir resmi temasın bulunmadığı göz önüne alındığında.

Beklenen görüşme sırasında forvetin ayrılma isteğini dile getirmesi halinde durum kökten değişecek ve Barcelona o zaman tüm tarafları memnun edecek bir transfer anlaşması üzerinde müzakere etme olasılığını değerlendirecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise Katalan kulübü, Ferran Torres kadrosunda yer alacak şekilde yeni sezon planlamasını sürdürecek ve mali ile teknik vizyonuyla uyumlu biçimde sözleşmesini uzatmaya çalışacak.