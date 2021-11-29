Barcelona Kaptanı Pique üç puan için gözünü kararttı: Yere yatıp kalkmayın!

La Liga'da oynadığı zorlu Villarreal deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Barcelona, 88'de Memphis Depay'ın skoru 2-1'e getiren golüyle öne geçtiği karşılaşmada oldukça zor anlar yaşarken, maç sonuna kaptan Gerard Pique'nin takıma yaptığı uyarılar damga vurdu.

Pique'nina arkadaşlarıyla diyalogları kameralara da yansıdı.

Movistar+ kameralarının yakaladığı görüntü ve seslere göre Depay'ın son dakikalarda attığı golün ardından takım arkadaşlarından akıllarını kullanmasını isteyen Pique, "Zamana oynayın ve sakın acele etmeyin. Faul olduğunda hareket edip, kendinizi yere atın. Yapabildiğiniz her şeyi yapın, bu üç puanı kaybedemeyiz" dedi.

Maç sonu gerginlik yaşandı

Xavi yönetiminde çıkılan ilk karşılaşmada Espanyol'u derbide 1-0 mağlup eden Barcelona, La Ceramica'da elde ettiği galibiyetle birlikte yeni teknik direktörüyle ikide iki yapmış oldu.

Xavi yönetiminde ligdeki üçüncü maçında Camp Nou'da Real Betis'i konnuk edecek olan Katalan ekibi, zirveyla farkı da 10 puana indirdi.

Öte yandan Villarreal ile Barcelona arasındaki 90 dakikanın ardından da tansiyon düşmedi. Maçın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Unai Emery, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin elini sıkmadı.

İkili arasındaki gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam ederken, tartışmaya polis müdahale etti.

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