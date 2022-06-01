Ünlü şarkıcı uzun süredir eşiyle ilgili paylaşım yapmazken Barcelona kaptanının yaşadıkları evden ayrılması dikkat çekti.

Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kalması Shakira ile problem yaşadıkları haberlerini güçlendirdi.

2010 Dünya Kupası'ndan bu yana birlikte olan iki çocuk sahibi çiftin her hareketi 'kriz' olarak algılanmaya devam ediyor.

İkili aralarında bir problem olmadığını sık sık dile getirse de son yaşanan olaylar Shakira ile Pique arasında bazı şeylerin değiştiğine işaret etti.

Shakira ile Pique arasında ne oldu?

El Periodico'da yayınlanan bir makaleye göre; Shakira ile Pique, 2010'da tanıştıklarından bu yana en kötü dönemlerini geçiriyorlar.

Barcelona kaptanı, Muntaner caddesindeki Plaza Adria'nın yanında yer alan eski dairesini birkaç haftadır sık sık ziyaret ediyor.

Komşuları tarafından hem geceleri hem de gündüzleri eski dairesinde görülen Pique'nin Shakira ile yaşadıkları evden ayrı yaşadığı düşünülüyor.

Makalede değinilen bir diğer detay ise Instagram profilinde sık sık Pique'yi paylaşan Shakira'nın 21 Mart'tan bu yana Barça kaptanıyla ilgili herhangi bir şey paylaşmaması oldu.

Shakira ile Pique neden evlenmiyorlar?

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti.

Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgilisi olma" büyüsünü sürdürmek istiyor.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Gerard Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil."

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