35 yaşındaki oyuncu, son dönemde özel hayatıyla gündeme gelirken çocuklarıyla baş başa bir geziye çıktı.

Barcelona kaptanı Gerard Pique, çocukları Milan ve Sasha ile birlikte Stamford Birdge'i ziyaret etti.

2010 yılından bu yana beraberliklerini sürdüren Pique ile Shakira geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuşlardı.

Zor zamanlar geçiren 35 yaşındaki savunmacı yalnız Shakira değil Barcelona ile de ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Pique ne yaptı?

Manuel Sanchez Gomez'in haberine göre; Gerard Pique, çocukları Milan Sasha ile birlikte Wimbledon Tenis Turnuvası için baş başa bir Londra gezisine çıktı.

Turnuva 27 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'da sona erecek ve Pique, Rafael Nadal'ı izlemek için orada olacak.

Ayrıca Barcelona kaptanı, Londra ziyaretinden Chelsea'nin stadını gezerek de faydalandı.

Gerard Pique, İngiliz ekibinin mağazına girerek Milan ile Sasha'ya birer Chelsea forması satın aldı.

🚨 Gerard Piqué viendo a Rafa Nadal en Wimbledon. pic.twitter.com/UPb37o9eNg — Manuel Sánchez Gómez (@ManuSanchezGom) June 25, 2022

Pique, Barcelona'dan ayrılacak mı?

Özel hayatında zor zamanlar geçiren Gerard Pique'yi Xavi'nin gelecek sezon planlamasında düşünmediği ve deneyimli savunmacının Barcelona'dan bu yaz ayrılacağı iddia edilmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Sport'a konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta bu haberleri şu sözlerle yalanladı: "Pique acı çekiyor. Sahip olabilecekleri tüm para ve şöhrete rağmen futbolcular da insan. O bir kaptan ve bize daha verecek çok şeyi var. Gerard bu konuda kararlı."

"Çıkan haberlere aldırmayın, o iyi bir insan. Bir iş insanı olmaktansa hayatına futbolcu olarak devam etmeyi seçti."

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