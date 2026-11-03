Barcelona, Avrupa kupalarında kendi sahasında İngiliz takımlarıyla karşılaştığında tarihi bir üstünlük kuruyor.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sitesinin istatistiklerine göre Barcelona, İngiliz takımlarına karşı kendi sahasında oynadığı son 15 maçta hiç yenilmedi; 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Katalan ekibinin kendi sahasında bir İngiliz rakibe karşı aldığı son mağlubiyet 2006-2007 sezonuna uzanıyor. O dönemde Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'a 2-1 yenilmişti ve o günden bu yana hiçbir İngiliz takımı bu başarıyı tekrarlayamadı. Böylece Aston Villa, bu seriyi kırmak için zorlu bir sınavla karşı karşıya.

Barcelona ile Aston Villa arasındaki Avrupa karşılaşmaları bu beklenen sınavla sınırlı değil; iki ekip daha önce gidiş-dönüş usulüyle iki ayrı turda dört kez karşılaştı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

1977-1978 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde üstünlük Barcelona'nın oldu. Deplasmanda 2-2 berabere kalan, rövanşta ise 2-1 kazanan Katalan ekibi iki maçın toplamında 4-3'lük skorla tur atladı.

Ancak Aston Villa, 1982'deki UEFA Süper Kupa'da rövanşını aldı. Kendi sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0'lık büyük bir galibiyetle skoru çevirerek Katalan ekibine iki maçın toplamında 3-1'lik üstünlük sağladı.

Bireysel rakamlar açısından ise Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıda tek başına kalmaya yaklaşıyor. 20 yaşına girmeden turnuvada 13 gol kaydeden Yamal, Fransız Kylian Mbappé adına kayıtlı rekoru eşitledi ve zirvede tek başına kalmak için yalnızca bir gole ihtiyacı var.

Buna karşılık İspanya sahalarına yapılan ziyaretler Aston Villa için kolay bir görev gibi görünmüyor. Takım, İspanya'da oynadığı sekiz Avrupa maçında yalnızca bir galibiyet alırken üç beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.

İngiliz ekibinin tek galibiyeti, 1998-1999 sezonu UEFA Kupası ikinci tur ilk maçında Celta Vigo karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Bu da Barcelona karşısındaki görevini daha da zorlaştırıyor.