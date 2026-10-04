Barcelona, kadınlar El Clasico'sunda Real Madrid'i benzeri görülmemiş bir galibiyetle rezil etti

Barcelona, geleneksel rakibi Real Madrid'i Pazar akşamı Spotify Camp Nou Stadı'nda İspanya Kadınlar Ligi kapsamında oynanan maçta 7-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Claudia Pina, 4 gol kaydetmeyi başararak tartışmasız El Clasico'nun yıldızı oldu.

Marca gazetesi, El Clasico'nun öne çıkan anlarını ele alırken, Pina liderliğindeki Barcelona kadın takımının Real karşısında El Clasico maçları tarihindeki en büyük galibiyeti elde ettiğini vurguladı.

Barcelona puan farkını 5'e çıkardı; puanını 18'e yükselterek zirveye yerleşirken, Real Madrid 13 puanda kaldı.

Barcelona, başlama düdüğünden itibaren Real Madrid'i kendi sahasına hapsetti. Yüksek pres sayesinde, pas ve oyun kuruculukta kusursuz bir performans sergilemesinin yanı sıra, Katalan ekibi yalnızca 227 saniye sonra Pina'nın attığı erken golle kusursuz maçın hatlarını çizdi.

Oyuncu topu ceza sahası yayında aldı, beyazlı takımın savunmadaki pasifliğinden faydalanarak ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla Frohms'un ağlarını havalandırdı.

Cristóbal, Guijarro'nun yakın mesafeden yaptığı ve taraftarların çoktan sevinmeye başladığı şutu kurtararak Real Madrid'i kesin bir golden kurtardı.

Real Madrid'in maça dönme çabası ise yalnızca bir çabadan ibaret kaldı; başta Schröder ve Caicedo olmak üzere öne çıkan hücum unsurları tamamen kaybolurken, Barcelona gerek top hakimiyeti gerekse kontra ataklarla üstünlüğünü kabul ettirdi.

İşte bu kontra ataklardan birinden ikinci gol geldi; Pina, Bajor'un ilk denemesinden seken topu değerlendirerek ağlara gönderdi ve farkı Barcelona lehine açtı.

Claudia Pina, Guijarro ile yaptığı ikili pasın ardından sağ ayağıyla attığı sert şutla Frohms'u mağlup ederek hat-trick'ini tamamladı.

Barcelona, Bajor ile top alışverişi, Lakrar önünde çalım ve atağı muhteşem bir bitiricilikle sonlandıran Graham'ın attığı dördüncü golle üstünlüğünü sürdürdü.

İlk yarı, Pina'nın dördüncü, Barcelona'nın beşinci golüyle sona erdi; oyuncu Bajor ile anlaşmayı tekrarladı, akıllı bir dokunuşla Real Madrid savunucularından sıyrıldı ve bir kez daha muhteşem bir şekilde gol kaydetti.

İkinci yarı, ilk yarının sona erdiği şekilde başladı. Guijarro'nun gönderdiği uzun top Graham'ı kaleyle karşı karşıya bıraktı; Norveçli oyuncu topu kontrol etti ve akşamın altıncı golünü kaydeden Bajor'a verdi.

Barcelona daha fazla gol arayışıyla baskısını sürdürdü; Schertenleib, ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı füze gibi bir şutla Frohms'u şaşırttı ve yedinci golle ağları havalandırdı.



