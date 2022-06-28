Barcelona, Joan Gamper Kupası'ndan çekilen Roma'yı mahkemeye vermekle tehdit etti
Barcelona, Roma'nın Gamper Trophy maçından 'tek taraflı ve sebepsiz olarak' çekilmesinin ardından tazminat için yasal yollara başvurma tehdidinde bulunan kısa ve öz bir açıklama yaptı.
Dostluk maçı geleneksel olarak Camp Nou'da sezonun açılışıdır ve Roma, 6 Ağustos'ta oynanacak maç için davet edilmişti.
Ayrıca Barcelona ve Roma kadın takımları arasında bir maç da planlanmıştı.
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Roma, 2022-23 sezonu öncesinde daha iyi hazırlık yapmak addına turnuvadan çekilme kararı aldıklarını belirten bir bildiri yayınladı.
Ne söylendi?
Barcelona ise bu duruma tepki göstererek bir bildiri yayımladı.
"AS Roma'nın 6 Ağustos'ta Camp Nou'da oynanacak Joan Gamper Trophy maçı sözleşmesinden tek taraflı, sebep göstermeksizin çekilmeye karar verdiğini öğrendik.
"Kulüp bu yılki maç için yeni bir rakip bulmak için çalışıyor.
“Önümüzdeki 24 saat içinde biletlere harcanan paranın iadesi başlayacak. Bu durumun, FC Barcelona'nın kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle olduğunu açıkça belirtmek istiyoruz.
"Kulübün Hukuk Departmanı, bu beklenmedik ve haksız karar nedeniyle FC Barcelona'ya ve taraftarlarına verilen zararlar için İtalyan kulübüne karşı olası bir işlem üzerinde çalışıyor."
Roma neden çekildi?
Roma, Gamper Trophy maçına katılma davetini 15 Haziran'da kabul etmişti, ancak bu kadar hızlı bir dönüşe neyin sebep olduğu belli değil.
Jose Mourinho, özellikle 2022-23 sezonu için Serie A fikstürünün yayınlanmasından sonra, oyuncularının sezona güçlü bir şekilde başlamaya odaklanmasını istiyor.
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