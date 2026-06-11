Barcelona izliyor, Suudi Arabistan da gündemde... Kane, Bayern Münih'i şaşırtacak mı?

Bayern Münih, İngiliz forveti Harry Kane ile kulüp yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, oyuncunun önümüzdeki yaz bedelsiz olarak ayrılmasından endişe duyuyor.

Harry Kane, bugün Perşembe günü başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımının kaptanlığını yapmaya hazırlanıyor. Üç Aslanlar, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte 12. grupta yer alıyor.

Harry Kane'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor ve bu yaz ayrılmasına izin veren bir madde vardı, ancak bu madde birkaç hafta önce sona erdi.

Alman "Kicker" dergisinin haberine göre, Bayern Münih, İngiltere kaptanını elinde tutmak istiyor ve başta Barcelona olmak üzere diğer kulüplerin transfer girişimleri karşısında onu satmak istemiyor. Ancak durum göründüğü kadar mükemmel değil.

Alman dergisi, "Harry Kane ile Bayern Münih arasında yeni sözleşmenin şartları ve süresi konusunda gizli anlaşmazlıklar var" diye ekledi.

Dergi, büyük finansal kaynaklara sahip kulüplerin Harry Kane'in durumunu yakından takip ettiğini ve son haftalarda isminin Barcelona ile anıldığını, ancak Blaugrana'nın daha çok Julian Alvarez'e (Atlético Madrid) odaklandığını belirtti.

"Kicker", Harry Kane'in Bayern Münih'ten ayrılması durumunda İngiltere veya Suudi Arabistan'ın olası destinasyonlar olduğunu düşünüyor, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Dergi, bazı kulüplerin Kane'i kadrosuna katmayı umduğunu ve forvet için cazip tekliflerin gelmesinin olası olduğunu belirtti.

Bayern Münih ise, oyuncunun sözleşmesindeki fesih maddesini kullanmadığı için güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, Kane'in sözleşmesinde sadece bir yıl kaldı ve şu anda Alman kulübünden daha fazla söz sahibi gibi görünüyor. Bir yıl sonra bedelsiz olarak ayrılabilir ya da 2027 Ocak ayında seçtiği kulüple görüşebilir.

Harry Kane'in bu sezon Bayern Münih'te açıkça parladığı belirtiliyor. 51 maçta forma giyen Kane, 61 gol ve 7 asist kaydetti. Ayrıca Bavyera ekibini lig ve kupa ikilisini kazanmaya ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeye taşıdı.