Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Barcelona sahasında Inter'i konuk edecek.
Barcelona gruptaki ilk maçında Dortmund ile deplasmanda golsüz berabere kalmış, Inter de Slavia Prag'ı ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Barcelona - Inter maçı hangi kanalda?
Barcelona ile Inter 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22:00'de başlayacak.
Bu karşılaşmayı bein SPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Barcelona - Inter muhtemel 11'ler
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Busquets, De Jong, Arthur; Griezmann, Suarez, Perez
Inter: Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku