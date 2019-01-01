Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Barcelona sahasında Inter'i konuk edecek.

Barcelona gruptaki ilk maçında Dortmund ile deplasmanda golsüz berabere kalmış, Inter de Slavia Prag'ı ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Barcelona - Inter maçı hangi kanalda?

Barcelona ile Inter 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22:00'de başlayacak.

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Bu karşılaşmayı bein SPORTS 1  kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona - Inter muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Busquets, De Jong, Arthur; Griezmann, Suarez, Perez

Inter: Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

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