AFP'nin pazartesi günü Torres'in kulübü Barcelona'dan edindiği bilgiye göre, İspanya şampiyonu, forvet oyuncusu için Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den gelen 40 milyon euroluk teklifi reddetti.

Ancak Katalan kulübünden bir kaynağa göre, "Barça ile PSG arasındaki görüşmeler devam ediyor." Çeşitli İspanyol basın organlarının aktardığına göre Torres de Paris'e transfer için zaten onayını verdi. 26 yaşındaki oyuncu, ABD'deki sezon hazırlıkları sırasında, "Barcelona ile sözleşmem var ama futbolda ne olacağı hiç belli olmaz" dedi.

Torres, temmuz ortasında Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda attığı golle ikinci şampiyonluğunu kazandırmıştı. 2021'de 55 milyon euroluk bir transferle Barcelona'ya gelen oyuncu, son iki sezonda 94 resmi maçta 40 gol attı. Teknik direktör Hansi Flick döneminde Torres, düzenli olarak Robert Lewandowski'nin alternatifi olarak kullanıldı.

Polonyalı forvetin Chicago Fire'a transfer olmasının ve kiralık olarak forma giydikten sonra Manchester United'a dönen İngiliz Marcus Rashford'un ayrılığının ardından Barcelona, hücum hattını yeniden şekillendiriyor. Arjantin'in yıldız golcüsü Julian Alvarez'in (Atletico Madrid) transferi şu ana kadar gerçekleşmedi, ancak Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ve Anthony Gordon (Newcastle United) şimdiden kadroya katıldı.