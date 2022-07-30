Barcelona ilk Johan Cruyff NFT'sini New York'ta 693.000 $'a sattı

Teklif 150.000 dolardan başladı ve fiyat hızla arttı.

FC Barcelona, Cuma günü Sotheby's New York müzayede evinde ilk takas edilemeyen tokenini (NFT) 693.000 dolara sattı. Barcelona, bu Cumartesi New York Red Bulls'a karşı ABD turundaki son maçına çıkacak.

NFT'nin adı 'Ölümsüz Bir Şekilde'. Johan Cruyff'un 1973'te Camp Nou'da Atletico Madrid'e karşı attığı ikonik golden esinlendildi. Hollandalı, akrobatik bir gole imza atmıştı.

Alıcı başlangıçta 550.000 $ teklif verdi. Satın alımıyla birlikte, VIP deneyimleri ve Barça Dijital Elçisi olarak tanınmasıyla Barselona'dan özel muamele görecek.

Canlı müzayedenin açılışı sırasında, Sotheby'nin temsilcisi, kulübün yaptığı açıklamada, bunun kulüp tarihinde "ikonik anları kutlayan" on NFT serisinin ilki olduğunu kaydetti.

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Satış, 21 Temmuz'da online olarak açıldı. Daha sonra, teklif 150.000 dolardan başladı ve fiyat hızla arttı.

Son ihale başlamadan önce Barcelona başkanı Joan Laporta, Cruyff ailesine Hollanda futbolunun en büyük figürüne bu saygı duruşuna katıldıkları için teşekkür etti. Bu çalışma aracılığıyla Cruyff'un kariyerinin "sonsuza kadar hatırlanması" arzusunu dile getirdi.

Bu Perşembe günü Laporta, Jordi Cruyff, Sergio Busquets ve Pedri gibi isimler, müzayedeyi duyurmak için ekranda Johan Cruyff'un devasa bir görüntüsünün gösterildiği Times Meydanı'nda bir araya geldi.

Ayrıca meydan bu günlerde Barcelona'nın renkleriyle aydınlandı . Cruyff'un NFT'sini