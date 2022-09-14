Gavi ile yeni kontrat imzalayan Barcelona, transfer spekülasyonlarını sonlandırdı.

Katalan devi Barcelona, Liverpool'un radarında bulunan genç oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı. 2026 yılına dek imza atan Gavi'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olduğu açıklandı. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Liverpool ve Manchester United'ın Gavi'yi renklerine katma umudu bu imzayla birlikte rafa kalktı.

Perşembe günü Camp Nou'da basın önünde resmi sözleşmeye imza atacak olan Gavi'nin imza töreninde başkan Joan Laporta da yer alacak. Barcelona altyapısından yetişen Gavi, bu sezon Xavi yönetiminde 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyerken, bu maçların dokuzuna ilk 11'de başlamıştı. 18 yaşındaki oyuncu milli takımdan da davet almıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla 48 karşılaşmaya çıkan ve Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden birine dönüşen Gavi, bu karşılaşmalara iki gol ve beş asist sığdırmıştı. Bugüne kaddar çok sayıda yetenek yetiştiren La Masia'nın bir ürünü olan Gavi'nin dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damgasını vurması bekleniyor.