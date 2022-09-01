Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite, Espanyol'a transfer olmak üzere

Bu yaz kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Barcelona'da bir ayrılık yaşandı.

La Liga'da Xavi yönetiminde şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Barcelona, Danimarkalı santrfor Martin Braithwaite'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Katalan ekibiyle iki yıllık daha kontratı bulunan deneyimli oyuncunun yaşanan bu gelişmenin ardından kısa süre içerisinde sezona üç maçta bir puanla başlayan Esponyol'a transfer olması bekleniyor.

Barcelona'da yaşanan sakatlık krizi nedeniyle Şubat 2020'de Leganes'ten transfer edilen Braithwaite, takım için bazı önemli gollere imzasını atsa da Barcelona taraftarlarını tatmin etmekten uzak kalmıştı. Son dönemde maaşında indirim yapmayı kabul etmeyen golcü oyuncu, bu nedenle taraftarların tepkisini çekerken, Lewandowski sonrası gözden düşmüştü.

Geride bıraktığımız 2021-2022 sezonunda Barcelona forması altında dört lig maçına çıkan Braithwaite bu maçlara iki gol sığdırmayı başarmıştı. Kariyerinin en iyi dönemini Fransız ekibi Toulouse'da geçiren Braithwaite, 2016-2017 sezonunda Ligue 1'de 34 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına üç de gol pası vermişti.