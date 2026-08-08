Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi her zamankinden daha yakın hale geldi. İki kulüp, anlaşmayı tamamlamak için ileri düzey görüşmelere başladı; her iki taraf da transferi önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırma isteğinde.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre Torres bu yaz Barcelona'dan ayrılmaya güçlü bir şekilde yöneliyor. Oyuncu, çevresi aracılığıyla Fransa'nın başkentine transfer olma isteğini Katalan kulübünün yönetimine iletti ve böylece son dönemde geleceğini saran belirsizliğe bir son vermeyi hedefliyor.

Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler, aralarında güçlü bir ilişki bulunan sportif direktörler Deco ve Luis Campos aracılığıyla gözlerden uzak biçimde yürütülüyor. Bu sırada herkesin dikkati, Katalan kulübündeki başta Julian Alvarez, Rodri ve Ronald Araujo olmak üzere diğer dosyalara odaklanmıştı.

Torres ile Paris Saint-Germain arasında anlaşma

Habere göre Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile kişisel şartlar konusunda halihazırda bir anlaşmaya vardı ve Fransız kulübüyle 4 sezonluk bir sözleşme imzalayacak.

Böylece geriye yalnızca Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında transferin mali ayrıntıları konusunda nihai bir anlaşmaya varılması kaldı; iki taraf arasındaki görüşlerin büyük ölçüde örtüştüğü bu görüşmeler şu anda sürüyor.

Tüm tarafların isteği, transferi Torres'in Barcelona antrenmanlarına dönüş tarihi olan önümüzdeki çarşamba gününden önce sonuçlandırmak. Böylece oyuncunun geleceği netleşmeden takıma katılmak zorunda kalması engellenmiş olacak.

Ayrıca oku:

Kelebek etkisi: Real Madrid'in transferi Barcelona'nın hesaplarını nasıl değiştirdi?

50 milyon euro Torres'i Paris'e götürüyor

Barcelona'nın, İspanyol forvetinden vazgeçme karşılığında 50 milyon euroya yakın bir meblağ elde etmesi bekleniyor. Mevcut görüşmeler ise transferin nihai değeri ile içereceği maddeler ve değişkenler üzerinde yoğunlaşıyor.

Veriler, anlaşmanın artık yakın olduğuna işaret ediyor; bu da Torres'in Paris Saint-Germain'e transferinin yakın bir zamanda resmen açıklanmasının önünü açıyor.

Başlangıç Dünya Kupası'ndan geldi

Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi fikri yalnızca son günlerde ortaya çıkmadı; transferin ilk işaretleri, Fransız kulübünün oyuncunun hizmetlerini almaya ilgi duyduğuna dair haberlerin çıktığı Dünya Kupası müsabakaları sırasında belirmişti.

O dönemde, ne Paris Saint-Germain ne de oyuncu tarafından görüşmelerin varlığına dair resmi bir açıklama yapıldı. Ardından Torres, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği bir röportajda ayrılık kapısını kendisi araladı.

Oyuncu o sırada şunları söyledi: "Barcelona ile bir sözleşmem var ama... futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Doğru kararın verilmesini bekliyorum, henüz bilmiyorum."

Torres ayrıca, kulübün onun kalmasına tutunduğunu hissetme isteğine işaret ederek geleceği konusunda Barcelona'ya net bir mesaj gönderdi: "Beni istediklerini kanıtlamaları ve görüşmeye gelmeleri gerekiyor, sonunda işler olması gerektiği gibi ilerleyecek."

Torres'in isteği Barcelona'nın toplantısını iptal ediyor

Barcelona yönetimi, İspanyol milli oyuncularının Dünya Kupası'nın ardından aldıkları dinlenme döneminin bitmesiyle antrenmanlara dönüşüne denk gelecek şekilde, önümüzdeki çarşamba günü Torres ile bir toplantı yapmayı planlıyordu.

Ancak oyuncunun Paris'e transfer olma isteği tabloyu değiştirdi ve Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler oyuncunun antrenmanlara dönüş tarihinden önce nihai bir anlaşmaya varmayı başarırsa, planlanan toplantı büyük olasılıkla gereksiz hale gelecek.