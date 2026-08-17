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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona ile Manchester United arasında karmaşık bir denklem: Rashford Camp Nou'ya geri dönecek mi?

Transfers
Barcelona
M. United
M. Rashford
Premier Lig
La Liga
İspanya
İngiltere

Atletico transferindeki tıkanma tabloyu değiştiriyor

Barcelona, İngiliz forvetin geleceğiyle ilgili yeni bir karar almayı değerlendiriyor; oyuncunun takımdan kesin ayrılığı geçtiğimiz dönemde neredeyse kesinleşmiş görünüyordu.

Rashford, 2025-2026 sezonunu Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da geçirdi ve İspanyol ekibiyle sezon boyunca 28 gole katkı sağlayarak iyi bir dönem sundu.

Buna rağmen Barcelona, kiralık anlaşmasında bulunan satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bunun yerine Anthony Gordon ile Karim Adeyemi'yi kadrosuna katma yoluna gitti. Ancak Rashford'un geleceği önümüzdeki haftalarda farklı bir gelişme yaşayabilir.

İngiliz "Team Talk" sitesinin yayımladığı bir habere göre Barcelona, hücum seçeneklerini değerlendirme kapsamında Rashford'un temsilcileriyle hâlâ temas hâlinde ve oyuncunun takıma geri dönme ihtimali araştırılıyor.

Bu gelişme, Barcelona'nın Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşma girişimlerinde yaşadığı zorlukların sürmesiyle aynı döneme denk geliyor. Bu durum, Katalan kulübünü transfer piyasası kapanmadan önce Rashford seçeneğini yeniden gözden geçirmeye itebilir.

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Aynı kaynağın aktardığına göre Rashford, özellikle Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından hücum üçlüsünde birden fazla mevkide görev alabilme özelliği sayesinde Barcelona içinde takdir topluyor.

Manchester United açısından ise denklem daha karmaşık. Rashford takıma geri döndü ve kulüp şu an Premier Lig'in en büyük maaş yükümlülüklerinden birini üstlenmeye hazır durumda.

Ancak özellikle Barcelona ya da başka bir kulübün eninde sonunda mali açıdan uygun bir teklif sunması hâlinde, bunun uzun vadede en iyi çözüm olup olmadığı konusunda kulüp içinde hâlâ tartışma sürüyor.

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