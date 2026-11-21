Ronald Araujo'nun geleceği tüm olasılıklara açık olmaya devam ediyor. Bu sezon Barcelona'dan kiralık olarak Liverpool'da forma giyen oyuncu, Anfield'da kalıp kalmayacağı konusunda henüz nihai bir karar vermedi.

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Haberi veren Sport gazetesi, Araujo'nun Liverpool'da kendini rahat hissettiğini, ancak Katalan kulübüne dönüş ihtimalinin hâlâ masada olduğunu ve Barça ile arasındaki duygusal bağın vereceği kararda önemli bir rol oynayabileceğini yazdı.

Bu bilgileri, transfer piyasası konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano cumartesi günü YouTube kanalında yayımladığı son videoda paylaştı.

Romano'ya göre Araujo, Premier Lig'deki yeni deneyiminden memnun ve Liverpool'a uyum süreci son derece olumlu geçti.

Romano, "Araujo Liverpool'da kendini rahat hissediyor ve kulübün atmosferine çok iyi uyum sağladı. Ayrıca teknik direktör Iraola ile de çok iyi bir ilişkisi var" dedi.

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Liverpool, Uruguaylı savunmacıyı satın alma opsiyonuna sahip ancak bu maddeyi devreye sokup sokmayacağına henüz karar vermiş değil.

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Romano, "Oyuncu acele etmeden beklemeyi istedi. Bir satın alma maddesi var ve kararı Liverpool verecek. İki kulübün yaz döneminde masaya oturması mümkün, ayrıca oyuncunun sözleşmesi konusunda da pazarlık yapmaları gerekecek. Şu ana kadar hiçbir şey kesinleşmiş değil" ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla transfer birkaç faktöre bağlı olacak: Öncelikle Liverpool'un stoperi kalıcı olarak kadrosunda tutma isteği, ardından Barcelona ile olası bir mali anlaşmaya varılması ve son olarak oyuncunun kendisiyle sözleşme şartlarında uzlaşılması.

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Fabrizio Romano, sportif ve ekonomik boyutların ötesinde, oyuncunun geleceğini belirlemede belirleyici olabilecek bir unsurun altını çizmek istedi: Uruguaylı savunmacının, soyunma odasının en önemli liderlerinden biri hâline geldiği kulübe karşı beslediği duygular.

Gazeteci, "Araujo'nun Barcelona'ya karşı güçlü duyguları var. Ayrıca hayatı Barcelona şehriyle pek çok bağ üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle her şey mümkün olmaya devam ediyor" diye vurguladı.

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Uruguaylı savunmacı, Barcelona'ya ne kadar bağlı olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Katalan kulübünde gelişimini sürdürerek profesyonel bir futbolcu oldu ve Uruguay Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Liverpool'a gidişi kariyerinde önemli bir değişim anlamına gelse de Katalan kulübüyle duygusal bir kopuş yaşandığı anlamına gelmedi.

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Araujo şu an için Premier Lig deneyiminden en iyi şekilde yararlanmaya ve yeni takımında yerini sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda. Bununla birlikte İngiltere'de kalması garanti değil, Barcelona'ya dönüşü de göz ardı edilemez.