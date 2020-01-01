Barcelona ile Juventus, Arthur - Pjanic takasını onayladı

Dev takasın duyulmasında geri sayıma geçildi. Arthur Juventus için, Pjanic de Barcelona için sağlık kontrolünden geçti.

ile arasında dev bir takas gerçekleştiriliyor. Barcelona Miralem Pjanic ile Juventus da Arthur ile sözleşme imzalamaya hazır.

İki orta saha oyuncusu da yeni kulüpleriyle Pazar günü sağlık kontollerinden geçti. Barcelona ve Juventus'un transferi kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Arthur Juventus'a 70 milyon euro bonservis bedeliyle giderken Pjanic de Barcelona'ya 60 milyon euro'ya mal olacak.

Daha fazla takım

Arthur'un İtalyan ekibinden 5 milyon euro yıllık ücret alacağı, bunun bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya kadar yükselebileceği öğrenildi.

Her iki oyuncu da sezonun bitimine kadar kulüplerinden oynamaya devam edecek. Ancak Barcelona bütçe ayarlaması nedeniyle transferin Haziran sonuna kadar tamamlanmasını istiyor.

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Yeni dönemin ilk takası

Salgın nedeniyle kulüpler ekonomik yönden zarar görürken takas yoluyla transferlerin artacağı düşünülüyordu. Ekonomik belirsizliğin yarattığı ilk takas olarak göze çarpan bu transferde Barcelona'nın Pjanic ısrarı etkili oldu. Arthur'un İtalya'ya gitmek istememesi transferin gecikme nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Arthur, 2018 yazında Gremio'dan Barcelona'ya geldiğinden beri 72 maça çıktı. Bu sezon 21 karşılaşmasında görev alan Brezilyalı oyuncu, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Pjanic ise bu sezon 'da 24 karşılaşmada oynadı. Boşnak yıldız 3 gol attı, 2 de asist yaptı.