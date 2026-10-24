Son dönemde Real Madrid sık sık eleştirilirken rakibi Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki hücum gücüyle övgülere boğuldu. Mourinho ise bu durumu çok belirli bir nedenle "adil değil" diye nitelendirdi.

Mourinho, pazar günkü karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Bize tamamlanmış bir ürünmüşüz gibi bakılıyor. Futbolda bu zaten çok zor, ancak biz bu sürecin henüz ileri bir aşamasında bile değiliz. Daha üç aydır birlikte çalışıyoruz" dedi.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamlanmış bir ürün olmaktan çok uzağız. Henüz yolun başındayız. Teknik direktörün takımı tanıdığı, analiz ettiği ve izlenecek yolu belirlediği; oyuncuların da teknik direktörü ve onun çalışma tarzını tanıdığı bir dönemdeyiz."

Bu nedenle "gelişiminin bu aşamasındaki bir takımı, yıllardır birlikte oynayan bir takımla karşılaştırmanın adil olmadığını" düşünüyor. Flick'le karşılaşmayı da bir ölçüt olarak görmüyor: "Daha önce yaptıklarınızın bu maçta hiçbir anlamı kalmıyor. Gerçekten özel bir maç."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Katalanların son yedi El Clasico'nun altısını kazanmış olması nedeniyle hafif favori sayılabilecek Barça karşısındaki maç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Real Madrid'in teknik direktörü bir konuda emin: "Real Madrid, Mourinho ile kupalar kazanır!"