Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Barcelona, bu zor durumdan çıkmak için formül arayışlarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Katalan devi kulübün görsel-işitsel prodüksiyon kanadı olan Barça Studios'un yüzde 49'undan büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Bu yönde yapılan bir çalışma doğrultusunda danışmanlık firması KPMG ile bir sözleşme imzalayan Joan Laporta yönetimi, 100 milyon euro'luk gelir beklentisini 350 milyon euro'ya çıkardı.

Yeni gelir arayışlarını sürdüren Barcelona'nın gelir hakları için CVC'den gelen teklifi de bir kez daha değerlendirmeye aldı.

Yayın hakları da satılabilir

Barcelona önümüzdeki yıllardaki televizyon haklarının yüzde 10'unu içeren bu teklifi kabul etmesi halinde 300 milyon euro'ya yakın bir gelir de buradan elde edecek.

İki imzayla yaklaşık 650 milyon euro gelir elde etme ihtimali bulunan Katalan ekibinin bu anlaşmaları sonuçlandırması halinde finansal olarak rahatlatması bekleniyor.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle en büyük efsanesi Lionel Messi'ye veda etmek zorunda kalan Barcelona, yeniden yapılanma kararı almıştı. Bu doğrultuda takımın başına geçen Xavi ile kısa sürede toparlanan Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup etmişti.

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