Barcelona, iki oyuncunun ayrılığını bugün resmen açıklamaya hazırlanıyor

Bir basın raporu, Barcelona'nın bu Pazartesi günü, yönetimin devam eden yaz transfer döneminde iki oyuncusu için gelen teklifleri onaylamasının ardından bu oyuncuların ayrılığını açıklayacağını belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Ronald Araujo'nun Liverpool'a transferinin duyurulmasının yanı sıra, bugün Jofre Torrents'in (19 yaşında) ayrılığının da açıklanmasının beklendiğini ortaya koydu.

Sol bek, Barcelona için geri satın alma opsiyonuyla birlikte Ajax Amsterdam'a transfer olacak.

Aslında, transferin resmen dün tamamlanması bekleniyordu, ancak Ajax ilk maçını oynadı ve işlem bugün ileri bir saate ertelendi.

Michel Sanchez'in takımı, Cumartesi günü geleceği belli olmayı beklediği için Udine'ye gitmeyen Barcelona'nın genç yeteneğiyle anlaşmak istiyor.

Hollanda kulübü Kaio Henrique ile anlaştı ve kadrosunda halihazırda şu an için ayrılmayı düşünmeyen Owen Wijndal'ı bulunduruyordu. Bu nedenle, Jofre'yi geleceğin sol beki olarak gören Ajax'ın sportif direktörü Jordi Cruyff, oyuncunun İspanya La Liga'da güçlü bir takımda tecrübe kazanması için Celta Vigo'ya transfer olmasına izin verebilir; kulübün ikinci takımı ikinci ligde oynuyor.