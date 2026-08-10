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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Barcelona, iki oyuncunun ayrılığını bugün resmen açıklamaya hazırlanıyor

Transfers
La Liga
Premier Lig
Barcelona
Ajax
Liverpool
R. Araujo
J. Torrents
İspanya
İngiltere
Hollanda
Uruguay

İki oyuncu İngiltere ve Hollanda'ya gidecek

Bir basın raporu, Barcelona'nın bu Pazartesi günü, yönetimin devam eden yaz transfer döneminde iki oyuncusu için gelen teklifleri onaylamasının ardından bu oyuncuların ayrılığını açıklayacağını belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Ronald Araujo'nun Liverpool'a transferinin duyurulmasının yanı sıra, bugün Jofre Torrents'in (19 yaşında) ayrılığının da açıklanmasının beklendiğini ortaya koydu.

Sol bek, Barcelona için geri satın alma opsiyonuyla birlikte Ajax Amsterdam'a transfer olacak.

 Aslında, transferin resmen dün tamamlanması bekleniyordu, ancak Ajax ilk maçını oynadı ve işlem bugün ileri bir saate ertelendi.

Michel Sanchez'in takımı, Cumartesi günü geleceği belli olmayı beklediği için Udine'ye gitmeyen Barcelona'nın genç yeteneğiyle anlaşmak istiyor.

Hollanda kulübü Kaio Henrique ile anlaştı ve kadrosunda halihazırda şu an için ayrılmayı düşünmeyen Owen Wijndal'ı bulunduruyordu. Bu nedenle, Jofre'yi geleceğin sol beki olarak gören Ajax'ın sportif direktörü Jordi Cruyff, oyuncunun İspanya La Liga'da güçlü bir takımda tecrübe kazanması için Celta Vigo'ya transfer olmasına izin verebilir; kulübün ikinci takımı ikinci ligde oynuyor.

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