Nassr geleceğe yönelik planlar yapmaya başladığı ve gelecek sezon güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir takım kurmanın yollarını aradığı bir dönemde, kulübün hesaplarını altüst edebilecek bir sürpriz ortaya çıktı. Joao Felix'in adı, kendisini Avrupa kıtasına, özellikle de hâlâ onun için özel bir hayal olmayı sürdüren o yere geri döndürebilecek yeni bir adımla anıldı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Felix şu anda yıllardır yaşamadığı en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Nassr'da seviyesini yeniden yakalamayı başardı ve uzun süre kiralıklar ile transferler arasında istikrarsızlık yaşayan bir oyuncu olmaktan çıkıp Portekiz Milli Takımı'nın öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

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Suudi Ligi, Felix'e geçtiğimiz yıllarda kaybettiği parıltının bir kısmını geri kazandırdı. Oyuncu kendine olan güvenini yeniden kazandı ve sahada daha etkili ve daha istikrarlı hâle geldikten sonra, en üst Avrupa seviyelerinde oynama kapasitesine dair tartışmaları yeniden gündeme getiren performanslar sergilemeye başladı.

Ancak Nassr taraftarlarını rahatsız edebilecek sürpriz, rapora göre oyuncunun önümüzdeki yaz Avrupa futboluna dönmeyi hedeflemesi. Menajeri Jorge Mendes ise oyuncunun istediği bu arzuyu, eski bir hayalin kapısını yeniden aralamak amacıyla Barcelona kulübüne çoktan iletti; bu, oyuncunun vazgeçmediği bir hayal.

Barcelona şu anda hücum hattında birçok seçeneğe sahip olsa da, rapor Felix'in dönüşünün Katalan kulüp için bir fırsat oluşturabileceğine, özellikle oyuncu bedelsiz olarak serbest kalırsa bunun daha da geçerli olacağına işaret etti. Bu senaryo, Nassr'ın onu elinde tutma görevini daha da zorlaştırabilir.

Felix 27 yaşında ve Nassr ile sözleşmesi önümüzdeki 30 Haziran'da sona eriyor. Bu da Suudi kulübünün önümüzdeki dönemde hassas bir durumla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor; özellikle oyuncu takımla devam etmek yerine yeni bir Avrupa deneyimi yaşamakta ısrar ederse.

Felix, sadece ortam değiştirmek için Avrupa'ya dönmek istemiyor; aksine Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve kendisine geçtiğimiz yıllarda kaybettiği istikrarı yeniden kazanma fırsatı verecek bir takıma katılmak istiyor. Ancak hesaplarındaki en büyük hedef Barcelona olmayı sürdürüyor, özellikle de Katalan kulübe bedelsiz dönmek onun için net bir hayal gibi görünüyor.

Nassr taraftarları, oyuncunun sergilediği başlangıç ve seviyesinin büyük bir kısmını geri kazanmasının ardından, özellikle gelecek sezon Felix'in takımın projesinde devam etmesine bel bağlıyordu. Ancak Portekizlinin Avrupa'ya dönme arzusu, kulübün planlarını zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakabilir.



