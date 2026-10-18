Barcelona için büyük darbe: Beklenmedik bir gelişme Flick'in planını Saint-Germain maçı öncesi tam kalbinden vurdu

Barcelona, Real Betis karşısındaki maçının ardından evine dönüş yolunda gerçek bir çile yaşadı.

La Liga'nın dokuzuncu haftasında oynanan Barcelona - Real Betis maçı, Katalan ekibinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

"Marca" gazetesinin haberine göre, artan maç yoğunluğu ve zorluklarla dolu bir haftanın ardından Blaugrana cumartesi akşamı beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.

Sevilla'da etkisini gösteren şiddetli yağış, takımın seyahat planlarını aksattı ve geceyi orada geçirmelerine neden oldu. Bu durum, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak kritik maça yönelik hazırlıklarında köklü bir değişikliğe yol açtı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Barcelona, maçını La Cartuja'da saat 18.30'da oynadı ve hemen ardından doğrudan Barcelona'ya dönmesi planlanıyordu.

Plana göre takım gece yarısı civarında El Prat Havalimanı'na inecek, evde dinlenecek ve pazar günü saat 11.00'de Joan Gamper Spor Tesisleri'nde antrenmanlara dönecekti.

Ancak hava koşulları, yolculuğun planlandığı gibi tamamlanmasına engel oldu ve sonuç olarak Hansi Flick'in hazırladığı hassas takvim bozuldu.

Barcelona kadrosu, yağış kaynaklı gecikmeler nedeniyle uçakta beklemek zorunda kaldı. Zaman ilerledikçe cumartesi gecesinin ileri saatlerinde Barcelona'ya dönme olasılığı azaldı.

Sonunda kalkışın sabah saat 04.00'ten önce mümkün olmayacağı bildirilince, otele dönülmesine ve gecenin Sevilla'da geçirilmesine karar verildi.

Bu aksilik, Hansi Flick için yeni bir sorun anlamına geliyor. Seyahat planlarındaki değişiklik, teknik ekibi pazar günkü antrenman seansını yeniden düzenlemeye zorladı.

Takım nihayet öğle saatlerinde yola çıktı ve Barcelona'ya tam olarak saat 14.45'te vardıktan sonra doğrudan Barcelona'nın antrenman tesislerine giderek spor salonunda hafif bir yenilenme çalışması yaptı.

Barcelona, yeniden valizlerini toplamadan önce Katalonya'da yalnızca birkaç saat kalacak.

Blaugrana'nın önümüzdeki pazartesi günü saat 10.30'da Paris'e gitmesi planlanıyor; takım salı günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.