Barcelona, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in sezon hazırlık döneminde sergilediği üstün performansların meyvelerini toplamaya başladığını, dün İspanya La Liga'da Rayo Vallecano karşısında A takım formasıyla ilk resmi maçını oynadıktan sonra doğruladı.

Katalan kulübünün resmi internet sitesiHamza'nın forma giymesinin, hazırlık maçları ve antrenmanlarda sergilediği dikkat çekici performansın ardından hak edilmiş bir ödül olarak geldiğini, hazırlık dönemini dört golle takımın gol kralı olarak tamamladığını açıkladı.

Mısırlı forvet, karşılaşmanın son dakikalarında Raphinha'nın yerine oyuna girdi ve Barcelona beşinci golünü kaydettiğinde sahadaydı; böylece takımın maçı 5-2'lik yeni bir galibiyetle bitirmesine katkı sağladı.

Barcelona, son ayların oyuncunun kariyerinde istisnai bir dönem olduğunu belirtti; zira geçen sezon Mısır ekibi Ahly'den kiralık olarak kulübe katılmış, bu yaz sözleşmesi kalıcı transfere dönüşmüş, ayrıca henüz 19 yaş altı takımının oyuncusu olmasına rağmen 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Millî Takımı ile forma giymişti.

Kulüp, ilk resmi çıkışının Hamza'ya tarih sayfalarında bir yer kazandırdığını, resmi bir maçta Barcelona forması giyen ilk Mısırlı oyuncu olduğunu ekledi.

Barcelona ayrıca Hamza'nın, İspanya La Liga tarihinde forma giyen yalnızca üçüncü Mısırlı oyuncu olduğunu, Celta Vigo formasıyla La Liga'da maç oynayan ilk Mısırlı Ahmed Hüsam "Mido" ve geçen sezon Real Oviedo ile oynayan Heysem Hasan'ın izinden gittiğini vurguladı.

Kulüp, raporunu Hamza Abdülkerim'in resmi başlangıcının, hazırlık döneminde A takıma katıldığından beri sergilediği dikkat çekici performansın ardından kariyerinde yeni bir durak temsil ettiğini vurgulayarak tamamladı.