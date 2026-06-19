Barcelona, Hamza Abdelkarim transferinin ardından Al Ahly’ye bir sürpriz hazırlıyor

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Barcelona, gelecek sezonun Juan Gamper Kupası'ndaki rakibini aramaya devam ediyor. Son saatlerde, yeni sezonun başlamasından önce düzenlenen bu geleneksel maça davet edilecek takımın Mısırlı Al-Ahly olabileceğine dair işaretler giderek artıyor.

Habere göre, tüm işaretler bu maçın, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim ile yapılacak nihai sözleşme görüşmeleri sırasında iki kulüp arasında varılan anlaşmaya dahil edilebileceğine işaret ediyor.

Hamza Abdelkarim, geçen sezonun son dört ayını Al Ahly'den Barcelona Athletic'e kiralık olarak geçirmiş ve yedek takımda dikkat çekici bir performans sergilemişti. Şu anda ise 2026 Dünya Kupası'na katılan Mısır Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

"Marca" gazetesi, Barcelona ve Al-Ahly'nin daha önce, oyuncuyu 1,5 milyon avroya satın alma opsiyonunun yanı sıra çeşitli teşvikler ve diğer değişkenleri içeren bir anlaşmaya vardığını da ekledi. Bu maddenin yürürlüğe konması için mevcut müzakereler olumlu bir şekilde ilerliyor; nihai anlaşma, iki kulüp arasında bir Juan Gamper Kupası maçı düzenlenmesini de içerebilir.

Juan Gamper Kupası, Barcelona’nın yeni sezon başlamadan önce A takımını taraftarlarına tanıttığı yıllık bir etkinliktir. Katalan kulübü henüz maçın tarihini veya rakibin kimliğini resmi olarak açıklamamış olsa da, Al-Ahly şu anda bu merakla beklenen karşılaşmada yer alacak en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.