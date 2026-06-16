Barcelona, Hamza Abdelkarim'in Mısır Milli Takımı'ndaki ilk maçını kutladı

Mısırlı genç forvet Hamza Abdelkarim'in 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla yaptığı ilk çıkış, 18 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip eden Barcelona kulübünde büyük ilgi gördü.

Hamza, 1-1 berabere biten Mısır-Belçika maçının 76. dakikasında, kaptanı ve akıl hocası Muhammed Salah'ın yerine oyuna girdi. Bu an, hem duygusal hem de gelecek açısından büyük anlam taşıyan sembolik bir andı.

Barcelona kulübünün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre, kulüp bu tarihi katılımı, turnuvadaki Mısır milli takım kadrosunda yer alan oyuncunun resmi bir fotoğrafını yayınlayarak kutladı. Fotoğrafa, kulübün en önemli genç yeteneklerinden birinin gelişiminden duyduğu gururu yansıtan bir tebrik mesajı eşlik ediyordu.

Hamza, 17 yaş altı milli takımdan doğrudan ülkesinin A milli takımına geçerek, dünyanın en büyük futbol turnuvasında ilk maçına çıkan nadir örneklerden biri.

Ayrıca oyuncu, kulübün genç takımındaki teknik direktörü Paul Planas'tan özel bir mesaj aldı. Planas, kişisel hesabından "İlk maçın için tebrikler, iyi çalışmaya devam et" yazarak mesaja kalp ve zihin emojileri ile Hamza'nın Barcelona ve Mısır formalarıyla çekilmiş iki fotoğrafını ekledi. Bu jest, Katalan kulübünün taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Barcelona, Mısırlı forvetin sahip olduğu büyük potansiyelin farkında. Hamza, "La Masia" akademisi mezunlarında nadiren görülen güçlü bir fizik ve olağanüstü hücum yeteneklerine sahip.