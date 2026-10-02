Barcelona haklıydı: Almanya'nın yıldızı gol patlamasını sürdürüyor

Julian Alvarez ile anlaşma ihtimalleri azalmaya başlayınca, Barcelona kulübü seçenek yelpazesini genişletmeye ve transfer piyasasında santrfor mevkisini güçlendirebilecek alternatifler aramaya başladı.

Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığıyla birlikte, Katalan ekibin kadrosuna daha fazla gol gücü katmak için bu mevkiyi takviye etmeye ihtiyacı vardı ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçmişti bile.

Sonunda Gabriel Jesus, transfer piyasasında gerçek bir fırsat olarak Barcelona'ya geldi; ancak Alvarez ile Brezilyalı forvet arasında Katalan kulüp, birçok farklı seçenek ve alternatif üzerinde çalıştı.

Sport gazetesi, bu isimler arasında Club Brugge'ün yıldızı Nicolo Tresoldi'nin beklenmedik seçeneklerden biri olarak ortaya çıktığını, transfer piyasasının son haftalarında adının Barcelona ile anıldığını belirtti.

Deco liderliğindeki Barcelona'nın sportif yönetimi, bir kez daha yetenek keşfetme kabiliyetini ortaya koymayı başarmış gibi görünüyor. Zira Tresoldi, geçen sezon Belçika Ligi'nin en dikkat çeken yükselen forvetlerinden biriydi; ayrıca 23 gol atıp 9 asist yaparak Club Brugge'ün gol krallığı listesinin de zirvesine yerleşmişti. Bunlar hiç şüphesiz çok iyi rakamlar.

Ancak istatistiklerin ötesinde, oyuncu takım oyunundaki ve hatlar arası bağlantıyı kurmadaki başarısıyla da öne çıktı; bu, Barcelona'nın felsefesi ve oyun anlayışıyla örtüşen bir özellik.

Yine de, oyuncunun en üst düzeyde hâlâ tecrübeden yoksun olduğu düşünüldüğünde, onunla anlaşmanın risklerle dolu bir maceraya işaret ettiği açıktı.

Ancak Tresoldi hızlı adımlarla gelişimini sürdürüyor ve tüm göstergeler bu yönde ilerlemeye devam edeceğini doğruluyor. Her geçen sezon, adının Avrupa futbolunun en dikkat çeken yetenekleri arasında daha fazla yer edinmeye aday olduğu görülüyor.

Bunu görmek için bu sezonki başlangıcına bakmak yeterli; zira Tresoldi, Club Brugge forması altında 9 maçta şimdiden 5 gole ulaştı.

Ama iş bununla da sınırlı değil; forvet oyuncusu Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla da dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor. Mevcut milli ara döneminde Tresoldi, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna çağrıldı ve A Milli Takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un önümüzdeki maçlar için hesaplarına şimdiden girmeye başladığı kesin.

Transfermarkt sitesine göre Tresoldi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro; bu, gelişimini yansıtan bir rakam ve oyuncu şimdiye kadar sergilediği seviyeyi korursa yükselmeye devam edebilir.

Alman forvet emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor ve tüm göstergeler onun Avrupa futbolunda daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor. Adı Barcelona ile çoktan anıldı ve mevcut seviyesi göz önüne alındığında, kıtanın büyük kulüpleri arasında kendisinden söz edilmeye devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.



