Barcelona, hakem kararları savaşında Real Madrid ve Atletico'yu ezip geçti

Barcelona, sayısal üstünlüğü değerlendirme konusunda rakipleri Real Madrid ve Atletico Madrid'e büyük bir farkla üstünlük sağlıyor.

AS gazetesi, "Hakemlik tartışmalarının gölgesinde rakamlar konuşuyor. Stats Perform şirketinin verileri, son on yılda, 2016-2017 sezonundan bu sezon İspanya La Liga'nın ulaştığı aşamaya kadar Barcelona'nın rakiplerine karşı 862 dakika sayısal üstünlükle oynadığını gösteriyor" dedi.

Bu da 9,57 tam maça denk geliyor ki bu rakamlar, Real Madrid ve Atletico Madrid'de kaydedilenlerden oldukça farklı. Zira Real Madrid'in olumsuz bir bilançosu var; takım, 91 dakika boyunca 10 kişi oynadı.

Fark, sayısal eksiklikle 330 dakika, yani 3,66 maça denk gelen bir süre oynayan Atletico Madrid'e bakıldığında daha da belirgin görünüyor.

Bu rakamlar, hem bu takımların oyuncularının gördüğü kırmızı kartların hem de rakip oyuncuların gördüğü kırmızı kartların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Rakip saflardan 59 oyuncu kırmızı kart görürken, Barcelona'da kırmızı kart sayısı 30'a ulaştı; aradaki fark 29.

Real Madrid'e gelince, onun olumsuz bir bilançosu var; kendi saflarından 38 oyuncunun maçı kırmızı kart nedeniyle erken sona ererken, rakip takımlardan 39 oyuncunun maçı erken bitti.

Hiç şüphesiz en çok zarar gören takım Atletico Madrid oldu; kendi saflarından 45 oyuncu kırmızı kart görürken, rakip takımlardan 30 oyuncu kırmızı kart gördü.

Daha fazla verilen penaltılar

İstatistiklerin bir başka boyutuna bakıldığında ise Real Madrid daha iyi bir konumda görünüyor. Stats Perform şirketinin verileri, lehine verilen ve aleyhine çalınan penaltı bilançosu açısından Real Madrid'i ilk sıraya yerleştiriyor.

Real Madrid son on yılda lehine 101 penaltı kazanırken, aleyhine 45 penaltı verildi; aradaki fark 56 penaltı.

Barcelona da bu rakamlardan pek uzak değil; olumlu bilançosu 43 penaltı. Takım 76 penaltı kazanırken, aleyhine 33 penaltı çalındı.

Atletico Madrid'e gelince, olumlu bilançosu 7 penaltı. Takım 57 penaltı kazanırken, aleyhine 50 penaltı verildi.

Maçlar devam edip rakamlar konuşurken, bu yıllar boyunca şampiyonluk sıralamasının başında Barcelona yer alıyor; takım İspanya La Liga'da beş şampiyonluk kazandı. Real Madrid dört şampiyonlukla onun arkasında gelirken, Atletico Madrid bir şampiyonluk elde etti.

Sezonun ilk El Clasico maçı yaklaşırken ve müsabakanın bitimine 29 maç kalmışken, teknik direktör Hansi Flick'in takımı tüm galibiyetlerden tam not alarak 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Teknik direktör Diego Simeone'nin takımı 22 puan toplayarak 5 puan geride ikinci sırada yer alırken, José Mourinho'nun çalıştırdığı takım Barcelona'nın 6 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

En az faul yapan takımlar

Bir başka istatistiksel bağlamda ise Real Madrid, Avrupa'nın beş büyük liginde en az faul yapan takımlardan biri konumunda.

Stats Perform şirketinin verilerine göre Real Madrid'in maç başına ortalama faul sayısı 8,56; bu da onu Avrupa'da en az faul yapan beş takım arasına sokuyor.

Listenin başında maç başına 5,86 faul ortalamasıyla Paris Saint-Germain yer alıyor, onu 7,43 ortalamayla Everton, ardından 8,14 ortalamayla Inter, sonra da 8,50 faul ortalamasıyla Torino izliyor.

Öte yandan Real Madrid, yaptığı faul sayısına kıyasla en çok ceza gören Avrupa takımlarından biri. Zira Real Madrid, yaptığı her 4,28 faule karşılık bir sarı kart görüyor.

Bu sıralamada ondan önde yalnızca sarı kart başına 3,45 faul oranıyla Hull City, 3,55 oranıyla Venezia ve 3,78 oranıyla Genoa bulunuyor. Everton ile Bournemouth ise sarı kart başına 4,33 faul ortalamasıyla eşit durumda.