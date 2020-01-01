Luis Suarez sahalardan 4 ay uzak kalacak!

Sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Barcelonalı Luis Suarez, sahalara en erken 4 ay sonra dönebilecek.

'ya Luis Suarez'den kötü haber geldi. Dizinden ameliyat edilen golcü oyuncu 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden sakatlanan Luis Suarez, o dönemde ameliyat edilmi ancak şikayetleri devam etmişti.

Uruguaylı golcü bugün sağ diz dış menisküsünden ameliyat edildi ve sahalardan bir süre daha uzak kalacak. Luis Suarez'in 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak -Barcelona maçına yetiştilmesi düşünülüyordu ancak golcü oyuncunun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalabileceği öğrenildi.

Luis Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol attı.