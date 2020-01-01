Luis Suarez sahalardan 4 ay uzak kalacak!
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Barcelona'ya Luis Suarez'den kötü haber geldi. Dizinden ameliyat edilen golcü oyuncu 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden sakatlanan Luis Suarez, o dönemde ameliyat edilmi ancak şikayetleri devam etmişti.
Uruguaylı golcü bugün sağ diz dış menisküsünden ameliyat edildi ve sahalardan bir süre daha uzak kalacak. Luis Suarez'in 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Napoli-Barcelona maçına yetiştilmesi düşünülüyordu ancak golcü oyuncunun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalabileceği öğrenildi.
Luis Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol attı.