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Joan Laporta AFP/Josep Lago

Çeviri:

Barcelona, gürültü koparan felakete resmi bir açıklamayla tepki gösterdi

Kolombiya
Kolombiya

Acı verici bir olay

İspanyol kulübü Barcelona, ülkeyi vuran ve Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Kolombiya halkına tam desteğini açıkladı. Deprem, Güney Amerika'daki ülkeyi son derece hassas bir duruma sokan ağır insani ve maddi hasarlara yol açtı.

Katalan kulübü, "X" platformundaki resmi hesabından şu dayanışma mesajını paylaştı: "Depremin ardından tüm destek ve dayanışmamız Kolombiya halkıyla birlikte. Mağdurlara, ailelerine ve orada görev yapan acil durum ekiplerine güç diliyoruz."

Barcelona, doğal afet durumlarında yardım sağlama konusunda örnek gösterilen bir kulüp olarak kabul ediliyor. Nitekim kulüp, birkaç yıl önce Dana fırtınası nedeniyle Valensiya'yı vuran yıkıcı sellerin ardından somut destek sunmuş; vakfı aracılığıyla Benetússer Belediye Spor Merkezi'nin, Catarroja Belediye Spor Merkezi'nin ve Paiporta'daki El Terrer Belediye Stadı'nın yenilenmesinin finansmanına katkıda bulunmuştu.

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