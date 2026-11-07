Paris Saint-Germain, cumartesi akşamı onuncu hafta maçları kapsamında Troyes'u 1-0 mağlup ederek dikkat çeken galibiyet serisini sürdürdü ve 2026-27 sezonunda Fransa Ligi'ndeki yedinci galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Luis Enrique'nin takımı bu akşamki galibiyeti, maçın tek golünü 39. dakikada kaydeden Illia Zabarnyi sayesinde kazandı.

Teknik direktör Luis Enrique, Barcelona döneminden altın bir rakamı yeniden yakaladı. İspanyol teknik adam bu akşam, teknik direktörlük kariyeri boyunca elde ettiği en iyi galibiyet serisine eşitledi: 11 maçlık galibiyet serisi. Bu, "Opta" istatistiklerine göre Enrique'nin Ocak-Şubat 2015 döneminde Barcelona ile elde ettiği rakamın aynısı.

Ancak Paris Saint-Germain'in tarihi rekoru hâlâ bundan daha büyük; takım, Stats Foot verilerine göre Laurent Blanc yönetiminde Aralık 2015 ile Şubat 2016 arasında 16 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

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Gol cephesinde ise Saint-Germain, Enrique yönetiminde Fransa Ligi'nde 269 gol kaydederek Laurent Blanc adına yazılı rakamı eşitledi. Takım, Blanc döneminde de Katar mülkiyeti döneminde bu müsabakada aynı sayıda golü atmıştı.

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