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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Barcelona günlerinden bir gece: Enrique en iyi rekorunu yakaladı ve Blanc'ın başarısının peşinde

Paris Saint-Germain - Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
1. Lig
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Luis Enrique
L. Blanc
Fransa
İspanya

Tarihi bir durak

Paris Saint-Germain, cumartesi akşamı onuncu hafta maçları kapsamında Troyes'u 1-0 mağlup ederek dikkat çeken galibiyet serisini sürdürdü ve 2026-27 sezonunda Fransa Ligi'ndeki yedinci galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Luis Enrique'nin takımı bu akşamki galibiyeti, maçın tek golünü 39. dakikada kaydeden Illia Zabarnyi sayesinde kazandı.

Teknik direktör Luis Enrique, Barcelona döneminden altın bir rakamı yeniden yakaladı. İspanyol teknik adam bu akşam, teknik direktörlük kariyeri boyunca elde ettiği en iyi galibiyet serisine eşitledi: 11 maçlık galibiyet serisi. Bu, "Opta" istatistiklerine göre Enrique'nin Ocak-Şubat 2015 döneminde Barcelona ile elde ettiği rakamın aynısı.

Ancak Paris Saint-Germain'in tarihi rekoru hâlâ bundan daha büyük; takım, Stats Foot verilerine göre Laurent Blanc yönetiminde Aralık 2015 ile Şubat 2016 arasında 16 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

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08 Kas 2026

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Gol cephesinde ise Saint-Germain, Enrique yönetiminde Fransa Ligi'nde 269 gol kaydederek Laurent Blanc adına yazılı rakamı eşitledi. Takım, Blanc döneminde de Katar mülkiyeti döneminde bu müsabakada aynı sayıda golü atmıştı.

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