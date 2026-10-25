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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Barcelona görüşmelerini ifşa etmişti: Nico Williams menajerini çılgın açıklamalarla şaşırttı!

Athletic Bilbao - Getafe
Athletic Bilbao
Getafe
La Liga
N. Williams
İspanya

Ne söyledi?

Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Nico Williams, geleceği hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu. Barcelona, Arsenal ve Paris Saint-Germain'in tekliflerini reddettiğini doğrulayan Williams, bugün pazar günü Getafe'yi 4-0 mağlup etmelerinin ardından, Bask kulübünde kalma kararını kendi iradesiyle verdiğini vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre oyuncunun açıklamaları, menajeri Felix Tainta'nın 2024 yazında Barcelona ile görüşmeler yürütüldüğünü ortaya koyan sözlerine bir yanıt niteliğinde geldi. Tainta, Katalan kulübünün transferi ele alış biçiminden duydukları öfkeye rağmen Athletic yönetiminin bu temaslardan haberdar olduğunu teyit etmişti.

Tainta, görüşmelerin Barcelona'nın mali fair play kurallarıyla ilgili sorunları nedeniyle tıkandığını açıklayarak, oyuncunun lisanslanması ve sahaya çıkması konusunda garanti bulunmamasının, Williams'ı geleceğini riske atmamaya ittiğine dikkat çekti.

Nico bu açıklamalara şu sözlerle yanıt verdi: "Felix sözlerinde yanıldı, durum öyle değil." Oyuncu, geleceğiyle ilgili nihai kararın kendisine, kardeşine ve ailesine ait olduğunu vurgularken, aile içinde yaşananların ayrıntılarını yalnızca aile bireylerinin bildiğini ekledi.

İspanyol kanat, aldığı tekliflere rağmen Athletic Bilbao'da kalma isteğinden hiçbir zaman şüphe duymadığının altını çizerek şunları söyledi: "Barcelona'ya, Arsenal'e, Paris Saint-Germain'e ve daha pek çok kulübe hayır dedim, çünkü ben buradayım."

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Nico, Athletic Bilbao ile sözleşmesini 30 Haziran 2035'e kadar uzatarak takımla yoluna devam etme kararlılığını teyit etmişti.

Oyuncu ayrıca sosyal medya üzerinden maruz kaldığı eleştirilere de değinerek, "Sosyal medya ağları gerçek hayat değildir" dedi ve çevresindeki insanlara odaklandığını, kendisini örnek alan çocuklar için bir rol model olmaya çalıştığını belirtti.

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