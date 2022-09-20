NE OLDU? Polonya Kaptanı Lewandowski'ye kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde özel bir Ukrayna kol bandı verildi.

Barcelona yıldızı, geçen sezon Bayern Münih'teyken Rusya'nın askeri işgalinin başlamasının ardından Ukrayna'ya destek göndermiş ve Eintracht Frankfurt ile Bundesliga maçında benzer bir kol bandı takmıştı.

Ve ülkenin eski kaptanı ve başantrenörü Shevchenko ona özel bir törenle Polonya'nın Varşova'daki ulusal stadyumunda teşekkür etti.

Shevchenko, Lewandowski'nin Ukrayna'nın işgaline duyarsız kalmamasından dolayı duygulandı ve ona şükranlarını sundu.

NE DEDİLER: "Bu kol bandı benim için ülkemle ilgili birçok duyguyu simgeliyor. Yurttaşlarımı desteklediğiniz için size ve tüm Polonya ulusuna teşekkür ediyorum" dedi Shevchenko.

Lewandowski, buluşmanın fotoğrafını Twitter'da şu notla paylaştı: "Teşekkürler @jksheva7. Sizinle tanışmak bir zevkti!

"Ukrayna renklerindeki bu kaptanlık bandını, Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur olacak."

BÜYÜK RESİM: Polonya, Ukrayna ile bir sınır komşusu ve Lewandowski, Rusya'nın işgaline karşı sesini yükselterek, teknoloji devinin Rus devletine yardım ettiği iddiaları üzerine Huawei'yi sponsor olmaktan çıkardı.

Mart ayında attığı twitte şunları yazmıştı: "Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın kurbanlarıyla dayanışma zamanıdır."

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