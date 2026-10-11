Hansi Flick’in Barcelona’sı bu maça net bir planla çıktı: Getafe’nin doğrudan oyununu etkisiz kılmak için iç koridorlardan yararlanmak ve rakibi bunaltan yüksek savunma çizgisini korumak. Flick, esnek bir 4-2-3-1 dizilişiyle Getafe’nin kanat beklerini izole etmeyi ve merkezde sayısal üstünlük kurmayı hedefledi. Amaç, hücumun son bölümünde top kazanmasını sağlamaktı. Bu strateji, konuk ekibi hazırlıksız yakalayan yüksek tempolu başlangıçla neredeyse hemen sonuç verdi.

Pepe Bordalas ise pragmatik yaklaşımından vazgeçmeyerek Getafe’yi başlangıçta disiplinli bir 5-4-1 düzeninde sahaya sürdü. Öncelikli taktik hedefi, Barcelona’ya hatlar arasında alan bırakmamak ve fiziksel mücadeleler ile kompakt bir derin savunma bloğu sayesinde ev sahibini zorlamaktı. Ancak Ivan Azon üzerinden kontraatak geliştirme planı, Barcelona’nın top kaybının hemen ardından yaptığı baskıyla sekteye uğradı. Getafe, maç boyunca nefes almakta ve topa sahip olmakta zorlandı.

Barcelona’nın taktik düzeni

Barcelona, topa sahip olduğunda daha çok 2-3-5 gibi işleyen bir 4-2-3-1 düzeniyle oynadı. Rodri ve Gavi’den oluşan çift ön libero, bekler Jules Kounde ile Gerard Martin’in ileri çıkıp çizgiye açılmasına zemin hazırladı. Bu, Getafe’nin kanat orta saha oyuncularını savunmaya çekerek dört kişilik orta sahasını fiilen altı kişilik bir savunma hattına dönüştürdü. Baskının başlamasını sağlayan hamle belliydi: Top bir Getafe stoperine gelir gelmez Anthony Gordon ve Lamine Yamal, koşularının yönünü ayarlayarak yatay pas kanallarını kapattı. Böylece Getafe, Eric Garcia’nın üstünlük kurduğu kalabalık orta sahaya uzun toplar oynamak zorunda kaldı.

Barcelona, geriden oyun kurarken kaleci Joan Garcia’nın da ilave bir süpürücü gibi görev aldığı bir “elmas” yerleşimi kullandı. Bu sayede stoperler geniş alanlara açılarak Getafe’nin ilk baskı hattını esnetti. Dani Olmo’nun “on numara” rolü kritik önemdeydi. Sürekli olarak “14. bölgeye” hareket etmesi, Getafe’den Djene’yi pozisyonunu terk etmeye zorladı ve Gabriel Jesus’un ikinci golde yararlandığı dikey boşlukları yarattı. Savunmada yüksek çizgi riskliydi; ancak Kounde’nin sürati ve Rodri’nin savunmaya dönüşte aldığı pozisyon, Getafe’nin nadir ileri çıkışlarının ofsaytla sonuçlanmasını veya ceza sahasına ulaşmadan durdurulmasını sağladı.

Getafe’nin taktik düzeni

Bordalas, sahadaki alanı daraltmak için tasarlanmış bir 5-4-1 savunma düzenini tercih etti. Amaç, Dani Olmo’yu yakın markaja almakla görevlendirilen Nemanja Gudelj’in merkezdeki rolüyle Barcelona’nın yaratıcı oyuncularının çevresinde bir “kafes” oluşturmaktı. Getafe’nin baskısı proaktif değil, rakibin hamlesine tepki veren bir yapıdaydı; Barcelona orta bölgeye girene kadar müdahale etmeyi bekledi. Baskı çoğu zaman Barcelona’nın iki ön liberosu arasındaki yatay pasla başlıyor, o anda Riberio Terrats hattan çıkarak oyunun ritmini bozmaya çalışıyordu.

Ancak Barcelona hücumunun genişliği, Getafe’nin beşli savunma hattının bütünlüğünü bozdu. Lamine Yamal ve Anthony Gordon, kanat bekleri Johan Mojica ile Zack Romero’yu geride tuttuğu için Getafe stoperleri sık sık Gabriel Jesus ile bire bir kaldı. Getafe hücumda ise ileride topu taşıyabileceği bir oyuncudan yoksundu. Yalnızca %17 topa sahip olduğu maçta başlıca hücum yolu, Azon’a gönderilen uzun çapraz toplardı. Ancak geriden gelen oyuncuların desteği olmayınca bu ataklar hızla etkisini yitirdi. İkinci bir baskı hamlesinin bulunmaması, Barcelona’nın topa dilediği kadar sahip olmasını sağladı. Barcelona 862 pas yaparken Getafe 172 pasta kaldı.

Taktik satranç

Belirleyici taktik mücadele kanatlarda yaşandı. Flick, Getafe merkezde kompakt olsa da top bir kanattan diğerine hızla taşındığında kanat beklerinin izole edilebileceğini tespit etti. Yamal iki savunmacıyı üzerine çekince ters tarafta Gordon için sürekli boş alan oluştu. Bu eşleşme sorunu henüz 2. dakikada görüldü: Barcelona’nın hızlı hücum geçişi, Getafe yerleşmeye fırsat bulamadan savunma düzenini aştı.

Bordalas, kanat orta saha oyuncularına içe kat etmeleri talimatını vererek buna karşılık vermeye çalıştı. Ancak bu hamle, Barcelona’nın beklerine topla daha fazla zaman tanıdı. Barcelona’nın 23 şut ve 2,13 xG ile ortaya koyduğu hücum gücü sonunda Getafe savunmasını aştı. Flick’in Gabriel Jesus’u ilk 11’de başlatma kararı isabetli çıktı. Forvetin geriye gelip oyun bağlantısı kurabilmesi, Getafe stoperlerini savunma yapmakta zorlandıkları bölgelere çekti ve uzun süren taktik mücadelede üstünlüğü Barcelona’ya getirdi.

Maç içindeki değişiklikler

Maçta, özellikle devre arasından sonra önemli değişimler yaşandı. Temponun düştüğünü hisseden Flick, orta sahayı canlandırmak için 60. dakika civarında Pedri ve Fermin Lopez’i oyuna aldı. Barcelona bu değişiklikle 4-2-3-1’den daha geleneksel bir 4-3-3’e geçti. Bu düzen, topa sahipken daha fazla istikrar sağladı ve Yamal’ın kanatta daha da geniş bir pozisyonda kalmasına imkân tanıdı. Pedri’nin merkezde rakipleri üzerine çekmesi, Jules Kounde’ye ceza sahasına geç koşu yapmak için alan açtı. Kounde’nin Yamal’ın gönderdiği topu gole çevirmesiyle sonuçlanan üçüncü gol doğrudan bu ayarlamadan geldi.

Bordalas, aksayan sağ kanadı güçlendirmek için 37. dakikada Zack Romero’nun yerine Abdel Abqar’ı alarak erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Daha sonra 65. dakikada Satriano ve Boselli’yi birlikte oyuna sürmesi, 5-3-2’ye geçiş anlamına geliyordu. İki forveti Barcelona stoperlerinin karşısına yerleştirerek onların orta sahaya çıkmasını engellemeye çalıştı. Bu, Getafe’ye kısa süreliğine hücumun son bölümünde daha fazla varlık gösterme imkânı verse de orta sahasını daha da zayıflattı. Böylece Marc Bernal ve Pedri, son bölümün temposunu rahatlıkla belirledi. Oyuncu değişiklikleri Barcelona’nın üstünlüğünü sarsmak yerine pekiştirdi.

Sonuçta maçı belirleyen, Barcelona’nın önde baskıyı daha iyi uygulaması ve etkili top kazanma hamleleriyle hücumlarını sürdürebilmesiydi. Hansi Flick’in takımını doğrudan hücuma yönelen bir yapıdan, kapanış bölümünde topa sahip olmaya ağırlık veren bir düzene geçirebilmesi Getafe’ye maça dönme yolu bırakmadı. Erken goller, Getafe’nin rakibi zorlayarak sonuç alma planını bozdu ve savunma odaklı ekibi taktik açıdan kazanmaya hazır olmadığı bir maçta skor kovalamaya zorladı. Barcelona’nın %83’lük topa sahip olma oranı ile Gordon, Jesus ve Kounde’nin bitiriciliği, pozisyon oyununda sergilenen ustalığı yansıttı.