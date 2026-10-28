Barcelona, Julian Alvarez konusunda Atletico Madrid ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından İspanya Futbol Federasyonu tarafından verilen para cezasına itiraz edecek. Para cezası sembolik düzeyde olsa da Barcelona, yaz transfer dönemindeki tutumunun tamamen kurallara uygun olduğu görüşünde ısrarcı.

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Barcelona, RFEF'nin sembolik cezasına itiraz ediyor

Barcelona, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) verdiği sembolik para cezasını kabul etmeyerek hukuk mücadelesini bir üst aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Kulüp, Atletico'nun resmî şikâyeti üzerine verilen 602 avroluk cezaya itiraz edeceğini doğruladı. Atletico, Barcelona yöneticilerinin Alvarez ile oyuncunun Metropolitano'daki sözleşmesi devam ederken yasak olan görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Bu iddia, La Liga'nın iki güçlü kulübü arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

RFEF'nin olağanüstü komitesi, Barcelona'nın federasyonun disiplin talimatının 133. maddesi kapsamında “hafif bir ihlal” gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Karar, FIFA'nın başlangıçta ülke içindeki bu anlaşmazlığın kendine özgü yönlerini ele alma yetkisi bulunmadığını açıklamasının ardından geldi.

Barcelona suçlamaları kabul etmiyor

SPORT'un haberlerine göre, cezanın tutarı çok düşük olsa da Spotify Camp Nou'daki yöneticiler, Alvarez transferi için yürütülen süreçte tüm adımların kurallara uygun olduğunu savunarak kulübün üzerindeki suçlamaları kaldırmaya kararlı. Barcelona'nın hukuk departmanı, herhangi bir cezayı kabul etmenin suçun kabulü anlamına geleceğini düşünüyor.

Kulüp, Madrid merkezli Atletico'ya resmî bir teklif sunarak standart prosedürü izlediğini savunmaya devam ediyor. Barcelona'ya göre Atletico'nun bu resmî teklife yanıt vermemesi, özellikle de oyuncu Katalan başkentine gitmek istediğini belirtmişken, transfer olasılığını değerlendirmesine engel olmamalıydı.

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Yanıtsız teklifler ve kopan görüşmeler

İki kulüp arasındaki gerilim, Atletico yönetiminin kararlı tutumuyla daha da arttı. Atletico, yaz boyunca yıldız oyuncusunun şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiplerinden birine gitmesini engellemeye kararlıydı. Barcelona, ayrılan Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in yerini dolduracak ses getiren bir transfer ararken kulüpler arasındaki iletişim tamamen koptu. Atletico ise müzakerelerin hiçbir zaman gündemde olmadığını savundu.

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Atletico Başkanı Enrique Cerezo, transfer döneminin en yoğun günlerinde bu konudaki tutumunu açıkça dile getirdi. Cerezo, “Julian Álvarez'in transferiyle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak” dedi.

Alvarez kamuoyu önünde özür diledi

Oyuncu, belirsizliklerle geçen yazın ardından Atletico taraftarlarıyla arasını düzeltmek için çaba gösteriyor. Deportivo La Coruna karşısında attığı golün ardından forvet, tartışmaya ve Barcelona'ya transferiyle ilgili önceki açıklamalarına değinme fırsatı buldu. 26 yaşındaki oyuncu, rakip bir kulübe transfer olma ihtimali hakkında kamuoyu önünde yaptığı açıklamaların bir muhakeme hatası olduğunu ve Metropolitano'ya geldiğinde kendisini bağrına basan taraftarları incittiğini kabul etti.

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Alvarez, “Bu bir hataydı. Taraftarların neden kızgın olduğunu anlıyorum. Taraftar olsaydım ben de kızardım. Özellikle de geldiğimden beri bana verdikleri destek düşünüldüğünde” dedi.