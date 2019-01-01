Barcelona gelecek sezon için Jean Clair Todibo'yu transfer ett

Barcelona, 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini ve Fransız futbolcunun 1 Temmuz'da takıma dahil olacağını duyurdu.

Barcelona Kulübü, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Todibo'nun Toulouse ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilip, Fransız futbolcunun 1 Temmuz'dan itibaren takıma dahil olacağı aktarıldı.

Defans ve orta sahanın ortasında oynayan Todibo'nun takımıyla sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı, Barcelona'nın hiçbir transfer bedeli ödemeyeceği vurgulandı.