Barcelona geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki Unai Hernandez'i transfer etti

Pahalı yıldızları art arda kadrosuna katan Katalan ekibi genç oyunculara yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Barcelona kulübü, Girona'dan Unai Hernandez'in transferini Cumartesi günü resmen açıkladı. 17 yaşındaki yetenek önümüzdeki sezon Barcelona'nın U19 takımında forma giyecek.

Orta sahada görev yapan Hernadez yüksek temposunun yanı sıra sağ ayağıyla attığı sert ve isabetli şutlarla dikkat çekiyor.

Genelde merkezin solunda oynayan Hernandez, içeri kat edip sağ ayağıyla kaleye gönderdiği toplarla etkili oluyor.

Geçen sezon profesyonel oldu

2021/22 sezonunda Girona B takımıyla bir maça çıkan Hernandez, daha çok U19 seviyesinde forma giydi.

Genç oyuncunun Barcelona U19 takımıyla oynanan maçta attığı gol adeta hücumda yapabileceklerinin özeti gibi.

New Juvenil A signing Unai Hernández scored this golazo against Barça last season 👀 pic.twitter.com/7MM2Zji9Dx — La Masia (@Youngcules) July 21, 2022

Hernandez'in; Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets gibi isimlerin adımlarını takip ederek, Katalunya bölgesinden çıkan yıldız orta saha geleneğini devam ettirmesi bekleniyor.

Xavi'nin imza attırdığı ikinci genç

Hernandez gelişimini kulübün efsaneleri arasında yer alan ve şu anda Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan Xavi'nin kanatları altında sürdürecek.

Barcelona bu yaz Racing Santander'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi de kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon İspanya Üçüncü Ligi'nde 31 maçta 10 gol, 9 asistle oynayan Torre, İspanya U19 milli takımında da 8 maçta 3 gol attı.