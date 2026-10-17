Real Madrid'e yakın İspanyol internet sitesi "Defensa Central", Barcelona ile Real Betis arasındaki karşılaşmada verilen hakem kararlarına yüklenerek, Giovani Lo Celso'nun golünün Cucho Hernandez'in kasıtsız el teması gerekçesiyle iptal edilmesinin Katalan ekibine La Liga yarışında ek bir avantaj sağladığını savundu; zira Endülüs ekibi, ilk yarının bitiminden önce kendisine 2-2'lik eşitliği getirecek bir golden mahrum kaldı.

Site, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"a başvurduktan sonra Lo Celso'nun golünü iptal ettiğini, ancak kararın dayandığı el temasının Arjantinli oyuncunun topu ağlara göndermesinden çok önce gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, Betis'in oyuncuları ve teknik ekibi cephesinde geniş çaplı itirazlara yol açtı.

"Defensa Central", Barcelona'nın dokuzuncu hafta maçında ek destek gördüğünü değerlendirdi ve bu karşılaşmanın La Liga müsabakalarına eşlik eden tartışmalardan bir istisna olmadığını ifade etti. Site ayrıca İspanyol futbolunun seviyesinde gerilemeye işaret ederek, golün iptal edilmesi kararının Betis'i kritik bir zamanlamada maça dönme fırsatından mahrum bıraktığını vurguladı.

Lo Celso'nun golünün iptali La Cartuja'da öfkeyi alevlendirdi

Site, maçın başından itibaren heyecanlı ve hızlı bir tempoyla oynandığını, Lamine Yamal'ın dokuzuncu dakikada Barcelona adına skoru açtığını, ardından Valentin Gomez'in Katalan ekibinin savunmasının gerektiği gibi uzaklaştırmayı başaramadığı bir kornerden faydalanarak kafa vuruşuyla Betis'e eşitliği getirdiğini açıkladı.

Barcelona 40. dakikada Rodri Hernandez'in golüyle yeniden öne geçti, ancak Betis, Giovani Lo Celso'nun kaleci Joan Garcia'nın ağlarına giden direkt şutuyla ilk yarının bitiminden önce eşitliği sağladığını düşündü.

Fakat ev sahibi takımın sevinci uzun sürmedi; video teknolojisi, atak gelişimi sırasında Cucho Hernandez'in el temasını incelemek üzere devreye girdi ve hakem golü iptal etmeye karar verdi.

"Defensa Central", olayın Cucho Hernandez ile Pedri arasındaki sert bir temasın ardından yaşandığına dikkat çekerek, el temasının kasıtsız olduğunu değerlendirdi ve bundan önceki mücadelede Barcelona oyuncusunun faul yapmış olma olasılığına işaret etti.

Karar, olayın zamanlaması ve golle doğrudan bağlantısının derecesi konusunda soru işaretleri doğurdu; özellikle el temasının Lo Celso'nun şutundan çok önce meydana gelmesi nedeniyle.

Pellegrini öfkeden patladı

Golün iptalinin ardından Real Betis saflarında öfke tırmandı. Teknik direktör Manuel Pellegrini, takımını karşılaşmanın can alıcı bir anında eşitlik golünden mahrum bırakacak olan hakem kararına şiddetle itiraz etti ve Şilili çalıştırıcı itirazları sonucu sarı kart gördü.

Lamine Yamal ile tartışmanın ardından Bernal'a kırmızı kart

"Defensa Central", heyecanın ikinci yarıda da sürdüğünü vurguladı. Real Betis, 52. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile yeni bir gol kaydetti ve Barcelona'nın üçüncü golünü atmasının ardından farkı bire indirdi.

Ancak Betis'in golünden önceki atakta Fermin Lopez bir temas sonucu yere düştü, ardından tüm gözler Lamine Yamal ile Facundo Bernal arasındaki tartışmaya çevrildi.

Olay, Barcelona'nın kanat oyuncusunun Uruguaylı futbolcuyu itmesiyle başladı; Uruguaylı oyuncu da Yamal'ın kafasını tutarak karşılık verdi. Gelişmeler hızla tırmandı ve hakem devreye girerek Bernal'a kırmızı kart gösterdi.

Yamal oyundan atılmamasına rağmen Bernal, arbedenin ardından kırmızı kartla sahayı terk etti. Bu olay, maça eşlik eden tartışmalara, hem Lo Celso'nun golünün iptali hem de hakemin karşılaşma boyunca aldığı kararlar nedeniyle yeni bir bölüm ekledi.