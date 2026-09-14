Racing Santander forması giyen Faslı forvet Yasser Zabiri, çarşamba günü Barcelona'ya İspanya Ligi'ndeki olağanüstü başlangıcının verdiği moralle geliyor. İlk 5 maçında 5 gol kaydeden genç oyuncu, takımının Camp Nou'da Barcelona ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde sezonun en büyük sürprizlerinden biri hâline geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana ülkesinin millî takımıyla A Millî oyuncu olan 21 yaşındaki Faslı forvet, 2025 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 5 gol kaydederek Gümüş Top ödülünü kazanmıştı. Bu gollerin ikisini Arjantin karşısında oynanan final maçında atmış, ardından Avrupa sahalarında dikkat çeken bir yolculuğa başlamıştı.

Marakeş'te doğan Zabiri, futbol eğitimini Mohammed VI Akademisi'nde aldı. Ardından Union Touarga'ya, oradan da Ağustos 2024'te Portekiz ekibi Famalicão'ya geçti ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fas Millî Takımı ile Gençler Dünya Kupası'ndaki performansının ardından değeri gözle görülür şekilde arttı ve Şubat 2026'da 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu.

Daha sonra Zabiri, Avrupa'nın büyük liglerinden birinde daha fazla forma şansı bulması ve tecrübe kazanması amacıyla bir sezonluğuna kiralık olarak Racing Santander'e geçti.

Faslı forvet, Santander'e geldiğinde hedefini şu sözlerle belirlemişti: "Hedefim 10 gol atmak." Ancak yalnızca 5 hafta sonra bu sayının yarısını kaydetmeyi başardı. Rayo Vallecano karşısında iptal edilen golü olmasaydı 6 gole ulaşabilirdi; gol ortalaması ise her 56 dakikada bir gol.

Zabiri, sürekli hareket edebilme ve rakip savunma hatlarının arkasındaki boşlukları değerlendirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu da başta tecrübeli Sergio Canales olmak üzere Racing'in oyun kurucularına çok sayıda seçenek sunuyor.

Takımın teknik direktörü José Alberto López, oyuncunun stoperlerin arkasındaki boşlukları iyi okuduğunu ve hücumları özel bir şekilde sonuçlandırdığını söyledi.

Racing'in sportif direktörü Chema Aragón ise Zabiri'yi "boş alanlarda iyi hareket eden ve hücumları ustalıkla bitiren" bir oyuncu olarak tanımlamış, kulübün onu transfer etme konusundaki ısrarının nedenlerine işaret etmişti.

Zabiri, İspanya Ligi'nde Barcelona'ya karşı ilk karşılaşmasını oynarken, bu maç onun için özel bir anlam taşıyor. Genç oyuncu daha önce Katalan kulübünde oynama hayalini ortaya koyarak şöyle demişti: "Hedefim Barcelona'da oynamak. Barcelona'yı çocukluğumdan beri seviyorum."