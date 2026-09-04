Barcelona, gelecek çarşamba Spotify Camp Nou'da Feyenoord'a karşı oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacağı maç için, yüksek riskli olarak sınıflandırılan karşılaşmalarda uygulanan tedbirler çerçevesinde, rakip takım taraftarlarını kontrol altında tutmaya yönelik özel bir güvenlik protokolü uygulanacağını duyurdu.

Barcelona'nın geçen sezon Eintracht Frankfurt ve Newcastle maçlarında da uyguladığı bu tedbirler, bilet satış işlemleri üzerindeki denetimin sıkılaştırılmasını, konuk takım taraftarlarının ev sahibi takım taraftarlarına ayrılan tribünlerde bulunmasının engellenmesini ve her biletin sahibinin adına kaydedilerek devrine izin verilmemesini öngörüyor.

Satış döneminde bilet alımı yalnızca Barcelona kulübü üyeleriyle sınırlı olacak; bu konuda kulübün internet sitesine açıklayıcı bir mesaj yerleştirilecek.

Ayrıca Feyenoord forma ve amblemlerinin giyilmesine yalnızca konuk takım taraftarlarına ayrılan tribün ile yedek koltuklarda izin verilecek; "L" giriş bölgesi ise münhasıran Hollanda ekibinin taraftarlarına ayrılacak.

Tüm katılımcılardan girişte veya güvenlik görevlilerince talep edildiğinde biletin yanı sıra resmi bir kimlik belgesi göstermeleri istenecek; Spotify Camp Nou stadının gişelerinde satışa bilet sunulmayacak ve tur operatörlerine ayrılan satışlar sınırlı olacak.

Bununla eş zamanlı olarak Barcelona, stadın girişlerinde ve tribünlerde güvenlik personelinin varlığını artıracak; Feyenoord kıyafeti ya da amblemi taşıyan katılımcılar için arama ve isim eşleştirme işlemleri yapılacak, talimatlara aykırı davranan veya olay çıkaran herhangi bir kişi hakkında ise ihraç işlemleri uygulanacak.

Barcelona, Hollanda ekibinin taraftarlarının kendilerine ayrılan bölgelerin dışında toplanmasını önlemek ve karaborsada bilet yeniden satışını sınırlamak amacıyla Feyenoord, Barcelona yerel polisi ve Katalonya polisiyle koordinasyon sağlayacak.

Kulüp ayrıca, dolandırıcılık işlemlerine veya taraftarların ayrıştırılmasına yönelik tedbirlerin aşılmaya çalışıldığına işaret edebilecek herhangi bir düzeni tespit etmek için satış hareketleri üzerinde günlük analiz yapacak.

Yeni kurallar uyarınca, bu maç için kaydedilen üye biletleri devredilemeyecek veya isim değişikliğine tabi tutulamayacak; ayrıca alıcıdan, bileti Feyenoord taraftarlarına satmayacağını veya devretmeyeceğini açıkça kabul etmesi istenecek.

Yeni biletlere gelince, bunlar bir kereye mahsus nominal değerle çıkarılacak ve maçın başlamasından 24 saat önce sahibinin adına kaydedilmesi gerekecek; kayıttan sonra isim değişikliği yapmak mümkün olmayacak.

Kulüp, takibi sonucunda dolandırıcılık faaliyeti bulunduğu ya da biletin kurallara aykırı bir tarafa ulaştığı kanıtlanan her satın alma işleminin, sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için disiplin komitesine sevk edileceğini vurguladı.